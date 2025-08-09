Nagasaki : retour sur la cérémonie des 80 ans de la bombe atomique

Il y a 80 ans jour pour jour, la deuxième bombe atomique de l'histoire tombait sur le Japon, à Nagasaki, trois jours seulement après la première sur Hiroshima. Ce samedi 9 août, une cloche a retenti à Nagasaki, pour commémorer la mémoire des 74.000 personnes qui ont perdu la vie.

Une véritable catastrophe humaine. Le 9 août 1945, en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis larguaient, à trois jours d'intervalle (6 et 9 août 1945), deux bombes atomiques sur les villes d'Hiroshima et Nagasaki, tuant plus de 200 000 personnes.

50 ans jour pour jour après le bombardement sur Nagasaki, la ville japonaise commémore ses victimes. Ce samedi, la cloche restaurée d'une église retentissait pour la première fois depuis la frappe.

«80 ans se sont écoulés, et qui aurait pu imaginer que le monde deviendrait ainsi ? Veuillez arrêter immédiatement les conflits armés!» a exhorté le maire de la ville, Shiro Suzuki lors de la cérémonie devant un parterre de représentants de plus de 100 pays.

«Les affrontements s'intensifient à divers endroits en raison d'un cercle vicieux de confrontation et de division. Une crise susceptible de menacer la survie de l'humanité, comme une guerre nucléaire, plane sur chacun d'entre nous vivant sur cette planète», a ajouté l'édile alors que les fortes averses de la matinée se sont arrêtées juste avant la minute de silence.

Une cloche restaurée a symboliquement retenti

La cloche d'une cathédrale détruite par l'explosion atomique et restaurée au printemps de cette année par des chrétiens américains a retenti pour la première fois depuis 80 ans, en tant que symbole de la commémoration.

L'imposante cathédrale de briques rouges de l'Immaculée-Conception, qui, flanquée de ses deux clochers, se dresse au sommet d'une colline de la ville. Elle a été rebâtie en 1959 après que le bâtiment d'origine a été soufflé par l'explosion de la bombe atomique à quelques centaines de mètres de là. Seule l'une des deux cloches avait été retrouvée dans les décombres.

Pour le prêtre principal de la cathédrale, Kenichi Yamamura, cette restauration «montre la grandeur de l’être humain, la preuve que des personnes appartenant au camp qui en a blessé un autre peuvent un jour vouloir se racheter».

«Il ne s’agit pas d'oublier les blessures du passé, mais de les reconnaître et d’agir pour réparer, pour reconstruire, et ainsi, pour œuvrer ensemble à la paix», a-t-il expliqué à l'AFP. L'évêque y voit aussi un message au monde entier, secoué par de multiples conflits et lancé dans une folle course à l'armement.

La Russie et Israël étaient présents

Pour ce triste anniversaire, de nombreux pays étaient conviés par les dirigeants japonais. Absente depuis 2022 et son invasion de l'Ukraine, la Russie était cette fois-ci invitée. Tout comme Israël, absente l'année dernière. Ce qui avait provoqué le boycott des autres pays du G7.

Au total, la cérémonie du Mémorial de la Paix, qui s'est tenue au Parc de la Paix de Nagasaki, a rassemblé 94 pays, pour un total d'environ 2.600 personnes, dont des représentants des survivants de la bombe atomique et des familles endeuillées.

Une liste de 201.942 victimes de la bombe atomique, dont 3.167 noms de personnes décédées au cours de l'année écoulée, a été déposée dans une boîte commémorative. Une minute de silence a été observée à 11 h 02 (heure locale), heure de l'explosion de la bombe atomique, en mémoire des victimes.

Le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba a ensuite prononcé un discours de paix : «En tant que seul pays à avoir subi des bombardements atomiques en temps de guerre, notre pays a pour mission de défendre fermement les trois principes non nucléaires et de mener les efforts de la communauté internationale vers un monde sans guerre nucléaire et sans armes nucléaires».

Au-delà du nombre important de victimes directes de la bombe atomique, il y a aussi les victimes indirectes, qui ont souffert et sont souvent mortes plus tard, notamment à cause des radiations.