New York : panique à Time Square après une fusillade qui a fait 3 blessés

Une fusillade a éclaté ce samedi près de Times Square, à New York, faisant trois blessés. Selon les forces de l’ordre, le tireur présumé, un adolescent de 17 ans, a été arrêté et une arme à feu présente sur les lieux du drame a été saisie.

Une fusillade de plus aux Etats-Unis. Ce samedi, près de Times Square, à New York, un adolescent a ouvert le feu et blessé trois personnes avant d’être arrêté, a annoncé un porte-parole de la police. Selon cette même source, les blessés sont âgés de 19 à 65 ans et ont été hospitalisés dans un état stable. L’incident s’est déroulé en pleine nuit, vers 1h20 (5h20 GMT).

Une altercation verbale à l'origine

Le porte-parole indique que les tirs ont été précédés d’une altercation verbale en précisant que «l’agresseur a été arrêté et qu'une arme à feu a été saisie». Sur les réseaux sociaux, des images montrent une foule en panique. En revanche, l’AFP n’a pas été en mesure encore d’en confirmer l’authenticité. Selon le New York Post, le tireur présumé, âgé de 17 ans, n’a pas été identifié en raison de son âge.

Ce n’est pas la première fois que la ville de New York est victime de fusillade cette année. Fin juillet, un homme armé d’un fusil d’assaut a abattu quatre personnes avant de se donner la mort dans un gratte-ciel. Le pays entier est également touché par ce triste phénomène. Plus récemment, à Atlanta, un policier a été tué par un homme ce vendredi lors d’une fusillade près du siège des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies.

Malheureusement, les États-Unis sont régulièrement en proie aux fusillades, notamment à cause de leur législation sur le port d’armes.

