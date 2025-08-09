Rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine : Volodymyr Zelensky met en garde contre des «décisions prises sans l'Ukraine»

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a mis en garde samedi contre toute «décision qui serait prise sans l'Ukraine», réaffirmant que les Ukrainiens «n'abandonneront pas leur terre aux occupants». Une déclaration qui survient alors que Donald Trump et Vladimir Poutine doivent se rencontrer en Alaska le 15 août pour tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine déclenchée par la Russie.

Une position qui a le mérite d'être claire. Au lendemain de l'annonce officielle de la rencontre qui aura lieu entre Donald Trump et Vladimir Poutine le 15 août en Alaska pour tenter de mettre fin à la Guerre en Ukraine, Volodymyr Zelensky a quant à lui mis en garde contre toute «décision qui serait prise sans l’Ukraine», réaffirmant que les Ukrainiens «n’abandonneront pas leur terre aux occupants».

The answer to the Ukrainian territorial question already is in the Constitution of Ukraine. No one will deviate from this—and no one will be able to. Ukrainians will not gift their land to the occupier. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 9, 2025

«Nous sommes prêts à travailler avec le président Trump et tous nos partenaires pour une paix réelle et, surtout, durable. Une paix qui ne s’effondrera pas à cause des ambitions de Moscou», a ajouté le président ukrainien dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux.

Un «échange de territoires» non négociable pour Zelensky

En effet, alors qu'il promettait de mettre fin à la Guerre en Ukraine en «24 heures» une fois de retour à la Maison Blanche, Donald Trump a indiqué vendredi qu’«il y aurait des échanges de territoires au bénéfice de chacun», sans donner de détail plus précis.

Une déclaration, loin de satisfaire Kiev alors que Moscou réclame que l’Ukraine lui cède quatre régions partiellement occupées (Donetsk, Lougansk, Zaporijjia et Kherson), en plus de la Crimée annexée en 2014.

«Je crois en notre peuple»

Le président ukrainien note toutefois que le sommet Trump-Poutine, prévu en Alaska, aura lieu «très loin de cette guerre qui fait rage sur notre sol, contre notre peuple, et qui ne peut prendre fin sans nous, sans l’Ukraine». «Je crois en notre peuple», poursuit Volodymyr Zelensky, qui plaide depuis plusieurs semaines pour une rencontre à trois avec ses homologues russe et américain - une option qui n’a pour le moment pas été retenue par le Kremlin.

«Nous ne récompenserons pas la Russie pour ses actes. Le peuple ukrainien mérite la paix, mais tous les partenaires doivent comprendre ce qu’est une paix digne», continue Volodymyr Zelensky, rappelant que Moscou «a déclenché la guerre».