Transfert de Ghislaine Maxwell, polémique autour de Donald Trump, suicide confirmé… tout savoir sur l’affaire Epstein et ses répercussions six ans après sa mort

Le 10 août 2019, l’homme d’affaires Jeffrey Epstein a été retrouvé pendu dans sa cellule à New York avant son procès pour crimes sexuels. Ce décès a alimenté les théories du complot affirmant qu’il aurait couvert un scandale éclaboussant des personnalités de premier plan, dont le président américain Donald Trump.

Des questions en suspens et des polémiques qui enflent. Ce dimanche marque le sixième anniversaire du suicide par pendaison de l’homme d’affaires Jeffrey Epstein, retrouvé mort dans sa cellule à New York avant son procès pour crimes sexuels.

Ce décès soudain a alimenté de multiples théories complotistes, selon lesquelles il aurait été assassiné pour empêcher des révélations embarrassantes concernant plusieurs personnalités de premier plan. Parmi ses nombreux contacts figuraient l’ancien président Bill Clinton ou encore Donald Trump, sans qu’aucun comportement illégal ou répréhensible ne leur ait été reproché.

Le FBI et le ministère de la justice confirment le suicide

Le 7 juillet dernier, le ministère de la Justice américain et la police fédérale (FBI) ont annoncé n’avoir découvert aucun élément nouveau dans le dossier du financier américain Jeffrey Epstein qui justifierait la publication de nouveaux documents.

Dans un mémorandum conjoint, les deux entités ont confirmé le suicide en prison de Jeffrey Epstein, ajoutant n’avoir découvert lors d’un examen approfondi du dossier ni «liste de clients» de son réseau d’exploitation sexuelle ni «preuves crédibles qu’il aurait fait chanter des personnes puissantes».

Donald Trump accusé d'un manque de transparence

Donald Trump se trouve accusé depuis plusieurs semaines par une partie de sa base électorale de manque de transparence dans le dossier de ce financier mort en prison en 2019 avant son procès pour crimes sexuels.

Donald Trump, qui pendant sa campagne a promis à sa base des révélations fracassantes sur ce dossier, a été vivement critiqué après cette annonce conjointe faite début juillet.

Le milliardaire Elon Musk avait indiqué sur X en juin dernier, au paroxysme de sa rupture publique avec Donald Trump, que le nom du président américain apparaissait «dans le dossier Epstein» et que c’était «la véritable raison» pour laquelle ce dossier n’avait pas été intégralement rendu public. Un message qu’il avait ensuite supprimé.

Le transfert de prison de Ghislaine Maxwell

La complice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, a été condamnée en 2022 à 20 ans de prison pour avoir recruté entre 1994 et 2004 des jeunes filles mineures afin que Jeffrey Epstein les exploite sexuellement.

Le numéro deux du ministère de la Justice, Todd Blanche, ancien avocat personnel de Donald Trump, a rencontré Ghislaine Maxwell fin juillet dans un tribunal de Floride, afin de l'interroger pendant une journée et demie.

L'ancienne mondaine âgée de 63 ans, fille du magnat britannique Robert Maxwell, a ensuite été transférée dans une prison moins stricte au Texas. Cette décision a été vivement critiquée par les démocrates qui ont accusé l'administration Trump de favoriser cette femme condamnée pour exploitation sexuelle.

Alors que la commission dirigée par James Comer devait interroger Ghislaine Maxwell le 11 août, l'élu a indiqué que l'audition avait été reportée sine die. Ses avocats ont même demandé mardi à un juge fédéral de rejeter la requête du ministère de la Justice, qui réclame la publication de toute l'enquête judiciaire ayant conduit à son inculpation et à son procès.

L'assignation à comparaître du couple Clinton

Une commission du Congrès américain, à majorité républicaine, a annoncé mardi avoir assigné à comparaître l'ex-président démocrate Bill Clinton et son épouse Hillary Clinton dans le cadre de son enquête sur l'affaire du délinquant sexuel Jeffrey Epstein.

Six ex-ministres de la Justice ainsi que deux anciens chefs de la police fédérale, le FBI, ont également été convoqués pour des auditions allant de mi-août à mi-octobre sur le déroulement de l'enquête judiciaire sur l'affaire Epstein.

Le responsable républicain James Comer a déclaré avoir convoqué Bill Clinton le 14 octobre et Hillary Clinton le 9 octobre, pour répondre de leurs liens avec Jeffrey Epstein.

«De votre propre aveu, vous avez voyagé à bord de l'avion privé de Jeffrey Epstein à quatre reprises en 2002 et 2003», a affirmé la lettre adressée à Bill Clinton par James Comer, chef de la puissante commission parlementaire de supervision.

«Votre famille semble avoir eu des liens proches avec à la fois Jeffrey Epstein et sa complice Ghislaine Maxwell», a assuré l’élu concernant Hillary Clinton, cheffe de la diplomatie américaine puis candidate à la présidentielle de 2016 remportée par Donald Trump.

Le suicide de Virginia Giuffre

Donald Trump a indiqué ces derniers mois une nouvelle version de sa rupture avec Jeffrey Epstein il y a une vingtaine d'années, après en avoir été très proche. Le différend portait selon ses dires sur de jeunes employées de son spa de Mar-a-Lago, en Floride, recrutées contre sa volonté par Jeffrey Epstein, dont Virginia Giuffre, alors mineure.

Virginia Giuffre, l'une des principales plaignantes de l'affaire Jeffrey Epstein, financier américain qui était accusé de trafic sexuel de mineures, s'est suicidée le 26 avril dernier à son domicile en Australie à l'âge de 41 ans.

«C'est avec le cœur brisé que nous annonçons que Virginia est décédée la nuit dernière dans sa ferme en Australie occidentale. Elle s'est suicidée après avoir souffert tout au long de sa vie des agressions sexuelles et du trafic sexuel dont elle a été victime», a déclaré la famille de la défunte dans un communiqué.

Virginia Giuffre avait accusé le milliardaire américain Jeffrey Epstein de l'avoir utilisée comme «esclave sexuelle» au milieu des années 2000. L'Américano-Australienne avait conclu en 2022 un arrangement de plusieurs millions de dollars avec le prince Andrew, frère du roi Charles III d'Angleterre, qu'elle accusait d'agression sexuelle dans cette affaire quand elle était mineure.