«Un mal immense pour nos étudiants» : l’administration de Donald Trump réclame 1 milliard de dollars à l’université de Californie après les manifestations propalestiniennes de 2024

Après Columbia, l'université de Californie a annoncé vendredi que l'administration Trump lui réclamait une amende historique d'un milliard de dollars pour les manifestations propalestiniennes de 2024. Une sanction qui «détruirait complètement le meilleur système universitaire public du pays», selon le directeur de l'établissement.

L'enseignement supérieur une nouvelle fois dans le viseur de Donald Trump. Après Columbia fin juillet, c'est au tour de l'université de Californie de payer la facture. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que celle-ci est très salée.

L'établissement, situé dans l'ouest des États-Unis, a annoncé vendredi que l'administration Trump lui réclamait une amende record d'un milliard de dollars pour les manifestations propalestiniennes qui ont secoué le pays en 2024.

Le montant représente près de cinq fois ce que l'université privée new-yorkaise Columbia a consenti à payer fin juillet, plus de 200 millions de dollars, pour régler un différend sur des accusations d'antisémitisme sur son campus lors du mouvement du printemps 2024 contre la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza.

Le cri d'alarme du directeur de l'université

Si le montant de l'amende à payer est important, c'est davantage les conséquences directes d'une telle décision qui inquiète. «En tant qu'université publique, nous sommes dépendants des ressources du contribuable et un paiement de cette ampleur détruirait complètement le meilleur système universitaire public du pays et ferait un mal immense à nos étudiants et à tous les Californiens», a déclaré à la presse le président de l'université de Californie (UC) James Milliken.

D'après ce responsable qui chapeaute dix campus, dont le plus important à Los Angeles (UCLA), l'université a reçu vendredi la mise en demeure du gouvernement fédéral.

172 millions de dollars de dédommagement

Le gouvernement américain exigerait également que l'université verse 172 millions de dollars à ses étudiants juifs qui se seraient sentis discriminés et intimidés lors du mouvement des campus il y a 15 mois.

Grand soutien d'Israël, Donald Trump accuse Columbia, comme Harvard ou encore l'université de Californie, de ne pas avoir suffisamment protégé leurs étudiants juifs. Interrogé vendredi lors d'une conférence de presse, le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, qui siège au conseil d'administration de l'UC, a annoncé son intention de contester cette décision en justice.

«Nous allons intenter un procès», a-t-il déclaré, accusant Donald Trump de tenter de museler la liberté académique en cherchant à «nous extorquer un milliard de dollars si nous ne nous plions pas à ses exigences».

Une croisade continue contre les universités

Avec cette amende record, le 47e président des États-Unis accentue les pressions à l'encontre des universités, et ce, depuis son retour à la Maison Blanche, le 20 janvier 2024. En effet, Donald Trump n'a cessé de tenter de modifier l’équilibre idéologique du monde universitaire qu’il considère comme un foyer progressiste voire, antisémite et hostile aux conservateurs.

Une vaste offensive contre les universités qui avait vu Harvard en être la première victime. Quelque 2,7 milliards de dollars en subventions fédérales, notamment pour la recherche en santé, avaient été gelés.

Pour mettre fin à des mois de conflits et par la même occasion diminuer la note, l'université de Columbia a, elle, scellé fin juillet un accord financier à 221 millions de dollars avec le gouvernement américain.