Canada : un homme, de confession juive, agressé devant ses enfants à Montréal

Un homme juif a été violemment agressé vendredi après-midi dans le parc Beaumont-De-L'Épée, à Montréal (Canada), alors qu'il se promenait avec ses trois enfants. Le suspect, qui a pris la fuite après la violente agression, n'a pas encore été interpellé.

Une scène d'une rare violence. Vendredi, en début d’après-midi, alors qu’il se promenait avec ses trois jeunes enfants, un père de famille de confession juive, a été violemment agressé par un homme qui a ensuite pris la fuite, rapporte Le Journal de Montréal.

Les faits se sont déroulés en plein coeur du parc Beaumont-De-L’Épée, dans le quartier Parc-Extension de Montréal (Canada). L'homme de 32 ans, en compagnie de ses enfants, a d'abord été aspergé d'eau, pour une raison qui reste pour l'heure inconnue.

Surpris par ce geste, le père de famille lui a alors demandé des explications. Mais en réponse, selon Le Journal de Montréal, l'agresseur l’aurait violemment projeté au sol avant de le rouer de coups de poing au visage. Le tout sous les yeux des trois bambins médusés, paniqués et impuissants. Le père est parvenu finalement à donner un coup de pied à son agresseur qui a été repoussé. Il s'est relévé à genoux, aidé par sa petite fille cramponnée à son bras, tandis que l’agresseur ramassait ses affaires posées dans un coin. Il a ensuite jeté la kippa de sa victime dans l’eau du petit bassin.

Des raisons inconnues

Selon nos confrères du Journal de Montréal, les autorités, le Service de police de la ville de Montréal (SPVM), ont été prévenues de l’agression par un autre témoin de la scène. Mais d’après Mayer Feig, un membre de la communauté juive de Montréal, qui a partagé la vidéo de l’agression sur ses réseaux sociaux, la police aurait mis plus d’une heure avant de se rendre sur place. «Pourquoi a-t-il fallu plus d’une heure au SPVM pour réagir ?», s'est-il offusqué sur son compte X.

Today in Montreal Jewish father with 3 kids beaten in an unprovoked attack, seemingly by a disturbed person, words have consequences. @Val_Plante@SPVM why did it take for the SPVM over an hour to respond? pic.twitter.com/MufsGoDMjW — Mayer Feig (@mayerfeig) August 8, 2025

«Selon les premiers témoignages, il semblerait qu’un homme de 32 ans aurait été frappé à plusieurs reprises par un suspect. Le suspect, qui a pris la fuite avant l’arrivée des policiers, n’a toujours pas été arrêté», a déclaré Manuel Couture, responsable de la communication du SPVM, cité par nos confrères de Radio Canada. «Les raisons qui entourent cette agression sont inconnues pour le moment», a-t-il poursuivi, ajoutant que les jours du père de famille ne sont pas en danger. Par ailleurs, «le suspect, qui a pris la fuite avant l’arrivée des policiers, n’a toujours pas été arrêté», a-t-il précisé.

Une classe politique indignée

Une scène d'une extrême violence qui n'a pas tardé à faire réagir plusieurs personnalités politiques, dont le nouveau Premier ministre canadien Mark Carney, qui a dénoncé un acte de violence «odieux». «Au Canada, chacun a le droit inaliénable de vivre en sécurité. Mes pensées accompagnent la victime et sa famille, qui se remettent de cette épreuve, et je soutiens de tout cœur les forces de l’ordre qui travaillent en vue de traduire l’agresseur en justice», a-t-il déclaré sur X.

L'agression dont a été victime hier après-midi un père juif à Montréal, devant ses propres enfants, est un acte de violence odieux. Au Canada, chacun a le droit inaliénable de vivre en sécurité.



Mes pensées accompagnent la victime et sa famille, qui se remettent de cette… — Mark Carney (@MarkJCarney) August 9, 2025

«Je suis troublée par l’attaque violente et inacceptable contre un père de la communauté juive, qui s’est produite hier dans Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension», a confié Valérie Plante, la maire de Montréal, sur son compte X.

Le premier ministre du Québec François Legault a, lui aussi, exprimé son indignation. «Je suis profondément choqué par l’agression violente contre un père de famille juif à Montréal. La haine et la violence n’ont pas leur place au Québec. J’espère que justice sera rendue.»