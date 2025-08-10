États-Unis : Donald Trump exorte les sans-abri de partir «loin» de Washington

Dans une publication sur Truth Social, ce dimanche, Donald Trump s'est adressé aux sans-abri de Washington, les invitant à partir «immédiatement» de la capitale américaine. Il a également précisé que le gouvernement fournirait un hébergement «loin» de la ville.

Une nouvelle polémique de Donald Trump ? Ce dimanche, le président américain a invité les sans-abri à partir «immédiatement» de Washington, précisant que le gouvernement allait leur fournir un hébergement «loin» de la capitale des Etats-Unis.

Plus de 5.600 sans-abri recensés

Alors que le milliardaire républicain souhaite rendre la ville «plus sûre et plus belle qu’elle ne l’a jamais été», il doit donner une conférence de presse lundi sur ce projet. «Les sans-abri doivent partir, IMMÉDIATEMENT. Nous vous donnerons des endroits où dormir, mais LOIN de la capitale», a-t-il publié sur sa plateforme Truth Social.

Puis le président américain s’est adressé aux «criminels». «Vous, vous n'avez pas besoin de partir. Nous allons vous mettre en prison, là où vous devriez vous trouver», a lancé le républicain.

Concrètement, un rapport annuel du ministère du Logement indique que Washington se classe au 15e rang en 2024 des grandes villes américaines comptant le plus de sans-abri. Au total, plus de 5.600 personnes sont recensées dans la capitale américaine.

«Trop de crime, de graffitis, trop de tentes»

Depuis son retour à la Maison Blanche, Donald Trump a menacé à plusieurs reprises de replacer Washington sous le contrôle des autorités fédérales. Car le statut de cette ville est particulier aux États-Unis. Alors qu’elle a été établie après la guerre d’Indépendance dans le but de servir de capitale, Washington n’est rattachée à aucun État américain, et la Constitution prévoit que le Congrès a compétence sur ses affaires.

En revanche, les habitants peuvent élire un conseil municipal depuis une loi de 1973, même si les décisions de celui-ci sont toujours contrôlées par le Congrès. Et Donald Trump souhaite changer cela. Le milliardaire avait assuré, fin février, qu’il soutenait un projet législatif visant à revenir sur cette loi. Cela permettrait d’améliorer la lutte contre la criminalité.

Devant la presse, il s’était indigné de voir la capitale américaine dans son état actuel. «Il y a trop de crime, de graffitis, trop de tentes (de sans-abri, ndlr) sur les pelouses, ces magnifiques pelouses», avait-il déclaré, en insistant sur l’importance de l'apparence de Washington où viennent régulièrement de hauts dignitaires étrangers.

Washington, historiquement démocrate

Pour rappel, la capitale américaine vote historiquement démocrate, et Kamala Harris, la rivale de Donald Trump lors de l'élection de novembre, y avait récolté plus de 90% des voix. Mais la maire de la ville, Muriel Bowser, a adopté une stratégie de conciliation avec le milliardaire républicain.

En mars dernier, l’édile démocrate avait notamment décidé de supprimer une fresque réalisée en 2020 aux couleurs du mouvement antiraciste «Black Lives Matter». Cette dernière se trouvait dans le viseur des républicains depuis sa création.

Interviewée sur la chaîne MSNBC, avant les déclarations de Donald Trump, la maire a affirmé dimanche que la conférence de presse du président le lendemain porterait probablement sur «un afflux des forces de l'ordre fédérales» dans la ville. En revanche, Muriel Bowser a démenti une hausse de la criminalité dans sa ville, précisant même que les statistiques montraient «des tendances dans la bonne direction pour chaque catégorie.»

Le ministère de la Justice avait annoncé début janvier que les faits de criminalité violente à Washington avaient atteint en 2024 leur niveau le plus bas en plus de 30 ans. «Toute comparaison avec un pays ravagé par la guerre est exagérée et erronée», a-t-elle ajouté, répondant à Stephen Miller, proche conseiller de Donald Trump à la Maison Blanche, qui avait affirmé jeudi que Washington était «plus violente que Bagdad».