Le premier ministre israélien tiendra une conférence de presse depuis Jérusalem, ce dimanche à 15 h 30. Cette intervention survient en plein débat en Israël sur la poursuite de l’offensive à Gaza.

Benjamin Netanyahou s’exprimera devant la presse internationale, rapporte un communiqué du bureau du premier ministre, deux jours après l’annonce d’un nouveau plan militaire prévoyant la prise de la ville de Gaza par l’armée pour libérer tous les otages israéliens et «vaincre» le Hamas dans le territoire palestinien.