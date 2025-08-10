Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, doit s'exprimer ce dimanche sur son plan de conquête de la ville de Gaza, contesté à la fois par ses alliés d'extrême-droite et les familles des otages, avant une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation dans le territoire palestinien. Suivez notre direct.
Benjamin Netanyahou tiendra une conférence de presse ce dimanche
Le premier ministre israélien tiendra une conférence de presse depuis Jérusalem, ce dimanche à 15 h 30. Cette intervention survient en plein débat en Israël sur la poursuite de l’offensive à Gaza.
Benjamin Netanyahou s’exprimera devant la presse internationale, rapporte un communiqué du bureau du premier ministre, deux jours après l’annonce d’un nouveau plan militaire prévoyant la prise de la ville de Gaza par l’armée pour libérer tous les otages israéliens et «vaincre» le Hamas dans le territoire palestinien.