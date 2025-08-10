Toute l’actu en direct 24h/24
En directGaza : Le nouveau plan israélien est le "meilleur moyen de terminer la guerre", a affirmé Benjamin Netanyahou

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, doit s'exprimer ce dimanche sur son plan de conquête de la ville de Gaza, contesté à la fois par ses alliés d'extrême-droite et les familles des otages, avant une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation dans le territoire palestinien. Suivez notre direct.
"un calendrier court" pour le plan israélien pour Gaza

L'opération de plan israélien pour gza se déroulera sur "un calendrier assez court", a assuré Benjamin Netanyahou.

Le plan israélien risque de déclencher "une nouvelle calamité" à Gaza, selon l'ONU

Le plan israélien risque de déclencher "une nouvelle calamité" à Gaza, selon un Haut Responsable de l'ONU.

"Mon objectif est de libérer les 20 otages vivants"

"Mon objectif est de libérer les 20 otages vivants", a garanti à la presse étrangère le Premier ministre israélien. 

Israël va ouvrir à Gaza des «couloirs protégés»

Israël va ouvrir à Gaza des "couloirs protégés" et de nouveaux sites de distributions d'aide, a affirmé Benjamin Netanyahou. 

Le nouveau plan israélien pour Gaza est le "meilleur moyen de terminer la guerre", affirme Benjamin Netanyahou

Le nouveau plan israélien pour Gaza est le "meilleur moyen de terminer la guerre", a affirmé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou lors de son point presse. Son but "n'est pas d'occuper Gaza", a-t-il réaffirmé. 

"Si nous avions une politique de famine, personne à Gaza n’aurait survécu"

"Si nous avions une politique de famine, personne à Gaza n’aurait survécu après deux ans de guerre", s'est agacé Benjamin Netanyahou devant la presse. 

Benyamin Nétanyahou tiendra une autre conférence de presse dimanche à 19 heures pour la presse locale

Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou tiendra une deuxième conférence de presse à Jérusalem, dimanche à 19 heures (20 heures en Israël).

Benjamin Netanyahou tiendra une conférence de presse ce dimanche

Le premier ministre israélien tiendra une conférence de presse depuis Jérusalem, ce dimanche à 15 h 30. Cette intervention survient en plein débat en Israël sur la poursuite de l’offensive à Gaza. 

Benjamin Netanyahou s’exprimera devant la presse internationale, rapporte un communiqué du bureau du premier ministre, deux jours après l’annonce d’un nouveau plan militaire prévoyant la prise de la ville de Gaza par l’armée pour libérer tous les otages israéliens et «vaincre» le Hamas dans le territoire palestinien.

