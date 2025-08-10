L'opération de plan israélien pour gza se déroulera sur "un calendrier assez court", a assuré Benjamin Netanyahou.
Le plan israélien risque de déclencher "une nouvelle calamité" à Gaza, selon un Haut Responsable de l'ONU.
"Mon objectif est de libérer les 20 otages vivants", a garanti à la presse étrangère le Premier ministre israélien.
Israël va ouvrir à Gaza des "couloirs protégés" et de nouveaux sites de distributions d'aide, a affirmé Benjamin Netanyahou.
Le nouveau plan israélien pour Gaza est le "meilleur moyen de terminer la guerre", a affirmé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou lors de son point presse. Son but "n'est pas d'occuper Gaza", a-t-il réaffirmé.
"Si nous avions une politique de famine, personne à Gaza n’aurait survécu après deux ans de guerre", s'est agacé Benjamin Netanyahou devant la presse.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou tiendra une deuxième conférence de presse à Jérusalem, dimanche à 19 heures (20 heures en Israël).
Benjamin Netanyahou s’exprimera devant la presse internationale, rapporte un communiqué du bureau du premier ministre, deux jours après l’annonce d’un nouveau plan militaire prévoyant la prise de la ville de Gaza par l’armée pour libérer tous les otages israéliens et «vaincre» le Hamas dans le territoire palestinien.