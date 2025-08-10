Gaza : «Plan israélien», «couloirs protégés»... Voici ce qu'il faut retenir de la conférence de presse de Benjamin Netanyahou

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou tenait ce dimanche 10 août une conférence de presse internationale sur la situation à Gaza. Il a mis en avant le «plan israélien» et a affirmé qu'Israël «gagnera la guerre, avec ou sans le soutien des autres pays».

Benjamin Netanyahou s'est montré clair. Présent pour une conférence de presse devant les journalistes du monde entier ce dimanche 10 août, le Premier ministre israélien est revenu dans les grandes largeurs sur la situation à Gaza ainsi que les plans d'Israël pour conquérir la ville.

Le dirigeant s'est montré ferme et ne fera aucune concession. Il a notamment réaffirmé qu' «Israël gagnera la guerre» à Gaza, «avec ou sans le soutien des autres» pays. Tout en balayant du revers de la main les accusations de persécution qui pèsent sur son gouvernement : «Si nous avions une politique de famine, personne à Gaza n'aurait survécu après deux ans de guerre», a-t-il revendiqué.

Our goal is not to occupy Gaza. Our goal is to free Gaza from Hamas terrorists.



Watch my Press conference with foreign media >> pic.twitter.com/42hP6399nN — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) August 10, 2025

«Le meilleur moyen de terminer la guerre»

Benjamin Netanyahou a profité de cette conférence de presse pour réaffirmer sa confiance sur le «plan israélien pour Gaza» qui est, selon lui, «le meilleur moyen de terminer la guerre». Ce nouveau plan pour conquérir la ville palestinienne «ne vise pas à occuper Gaza», a-t-il assuré.

«Nous avons accompli aujourd'hui une grande partie du travail. Nous avons environ 70 à 75% de Gaza sous contrôle militaire israélien», a déclaré le Premier ministre israélien, au cours de la conférence de presse qu'il a tenue à Jérusalem. «Mais nous avons encore deux bastions restants : ce sont la ville de Gaza et les camps» du centre de la bande de Gaza. «Nous n'avons pas d'autre choix pour terminer le travail.»

Selon le plan validé par le cabinet de sécurité israélien vendredi, l'armée «se prépare à prendre le contrôle de la ville de Gaza», en grande partie détruite dans le nord du territoire, «tout en distribuant une aide humanitaire» hors des zones de combat. À ce sujet, le Premier ministre a annoncé qu'Israël allait ouvrir à Gaza des «couloirs protégés» et de nouveaux sites de distributions d'aides.

Le nouveau plan «ne vise pas à occuper Gaza, mais à démilitariser Gaza», a-t-il martelé. «Une zone de sécurité sera établie à la frontière de Gaza avec Israël pour empêcher de futures incursions terroristes. Une administration civile sera mise en place à Gaza, cherchant à vivre en paix avec Israël. C'est notre plan pour le lendemain de Hamas», a détaillé le Premier ministre.

«Premièrement, désarmer le Hamas. Deuxièmement, tous les otages sont libérés. Troisièmement, Gaza est démilitarisée. Quatrièmement, Israël exerce un contrôle de sécurité prépondérant. Et cinquièmement, une administration civile pacifique non israélienne. (...) C'est ce que nous voulons voir à Gaza», a énuméré Benjamin Netanyahou.

L'ONU craint «une nouvelle calamité» à Gaza

Si Benjamin Netanyahou a développé son plan avec confiance, du côté de l'ONU, les hauts responsables n'ont pas caché leur hostilité. L'un d'eux a mis en garde contre le risque d'«une nouvelle calamité», qui aurait des résonances «dans toute la région».

«Nous assistons déjà à une catastrophe humanitaire d'une ampleur inimaginable à Gaza», a déclaré Miroslav Jenca, sous-secrétaire général de l'ONU pour l'Europe, l'Asie centrale et les Amériques, en ouverture d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité consacrée au conflit.

Si les projets de prise de contrôle de la ville du territoire palestinien «sont mis en œuvre, ils risquent de déclencher une nouvelle calamité à Gaza, résonnant dans toute la région et provoquant de nouveaux déplacements forcés, des tueries et des destructions – aggravant les souffrances insupportables de la population», a-t-il averti.

«Nous réitérons que toute tentative d'annexion ou d'extension des colonies, toute violation du droit international ou tout élargissement des opérations militaires ne feront qu'exposer davantage la vie de tous les civils de Gaza, y compris celle des otages restants, et entraîner des souffrances inutiles supplémentaires», a quant à lui déclaré Samuel Zbogar, représentant slovène au Conseil de sécurité, au nom de la France, du Danemark, de la Grèce et de la Slovénie.

Un plan condamné par plusieurs puissances européennes

L’Espagne et sept autres nations européennes ont condamné dimanche le plan d'Israël visant à prendre le contrôle de la ville de Gaza, avertissant qu'il allait «aggraver» la crise humanitaire et mettre «davantage en péril la vie des otages» israéliens.

Dans une déclaration commune, les ministres des Affaires étrangères de ces huit pays ont indiqué que ce projet «ne ferait qu'aggraver la crise humanitaire et mettre davantage en péril la vie des otages».

Los ministros de Asuntos Exteriores de España, Islandia, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Noruega, Portugal y Eslovenia condenan enérgicamente el reciente anuncio del Gobierno de Israel sobre la intensificación de la ocupación y de la ofensiva militar.



🔗https://t.co/VLiOopfzLKpic.twitter.com/OWnuVnNEjz — Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación (@MAECgob) August 10, 2025

Ils ont estimé que cette opération pourrait entraîner «une mortalité inacceptable et le déplacement forcé de près d'un million de civils palestiniens», selon une déclaration publiée par le ministère des Affaires étrangères espagnol.