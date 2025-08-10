Guerre en Ukraine : sept morts dans des frappes réciproques entre l'Ukraine et la Russie

Cinq Ukrainiens et deux Russes ont été tués dans des bombardements opposant les deux pays ce dimanche, selon leurs autorités respectives.

Un funeste dimanche dans le cadre de la guerre en Ukraine. Cinq personnes ont été tuées dimanche dans des frappes russes en Ukraine et deux dans des bombardements ukrainiens en Russie, où une raffinerie de pétrole a été touchée, selon leurs autorités respectives.

Dans la région de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, trois personnes ont été tuées et une autre blessée par les attaques russes, a indiqué la police locale. Deux autres personnes sont mortes dans la région de Donetsk, dans l'est du pays, où se concentre l'essentiel des combats, a ajouté cette même source.

Dans la ville portuaire d'Odessa, trois baigneurs ont été tués après être entré en contact avec une mine alors qu'ils nageaient dans une zone interdite, qui avait été minée par les forces ukrainiennes pour prévenir toute attaque depuis la mer.

Un village repris par les Ukrainiens

L'Ukraine a par ailleurs affirmé dimanche avoir repris à l'armée russe un village frontalier dans la région de Soumy, dans le nord du pays, rare gain ukrainien face à un adversaire qui continue d'avancer dans l'est.

«Les forces ukrainiennes ont libéré et complètement nettoyé des occupants russes la localité de Bezsalivka, dans la région de Soumy», a annoncé l'état-major sur Telegram. Ce petit village est situé juste à la frontière entre la Russie et l'Ukraine, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de la principe zone d'affrontements entre les deux armées dans cette région.

En Russie, l'armée ukrainienne a affirmé avoir attaqué avec des drones une raffinerie de pétrole dans la région de Saratov, dans l'ouest du pays, à près de 1.000 kilomètres de la ligne de front.

Le gouverneur régional, Roman Boussarguine, a indiqué qu'«une entreprise industrielle a été endommagée», précisant qu'une personne était morte à la suite de l'attaque ukrainienne.

Une autre femme a été tuée dans la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine et très souvent visée par des bombardements, a affirmé le gouverneur local.