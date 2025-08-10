Liverpool : l'hommage au footballeur Diogo Jota gâché par les supporters de Crystal Palace lors du Community Shield

Devant 30.000 supporters massés dans l’enceinte de Wembley pour le Community Shield, le club anglais de Liverpool a rendu une nouvelle fois hommage à son attaquant Diogo Jota, décédé dans un accident de voiture le 3 juillet dernier.

Au cœur de l’été, le monde du football avait été frappé par une tragédie : la mort, dans un accident de voiture, du joueur de Liverpool Diogo Jota et de son frère André Silva. En marge du Community Shield, match qui marque le départ de la saison en Angleterre, le club de la ville de Liverpool a honoré la mémoire de son numéro 20. Avant le coup d’envoi entre Liverpool et Crystal Palace, Debbie Hewitt, la présidente de la Fédération anglaise de football, et la légende des Reds Ian Rush ont déposé une gerbe de fleurs en hommage au joueur.

Un hommage perturbé

Plusieurs banderoles ont été déployées dans les tribunes, dont l’une portait l’inscription : «Rest in Peace Diogo Jota & André Silva, you'll never walk alone». Une photo a été diffusée sur les deux écrans géants lors de l’hymne «You'll Never Walk Alone», suivie du chant des supporters dédié à leur ancien attaquant. Comme le veut la tradition, les joueurs des deux équipes se sont ensuite rassemblés autour du rond central pour observer une minute de silence.

Cependant, ce moment de recueillement a été perturbé par certains supporters de Crystal Palace, écourtant la minute de silence à une dizaine de secondes. Les supporters de Liverpool ont alors réagi par des sifflets venus des tribunes pour exprimer leur mécontentement.

Diogo Jota avait rejoint les Reds en 2020 et inscrit 85 buts en 182 matches, jusqu’au titre de champion d’Angleterre conquis en mai dernier. Pour perpétuer sa mémoire, Liverpool a décidé de retirer son numéro 20, une première en 133 ans d’histoire du club.

