New York : poussé sur les rails du métro, un homme échappe à la mort

L'homme a été poussé sur les voies sans explication. [DON EMMERT / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Un individu a été poussé sur les rails du métro à New York (Etats-Unis) par un inconnu, dans le quartier d'affaires de Midtown, sans aucune raison apparente. 

Un drame a été évité de justesse. Un homme, un passager du métro new-yorkais (Etats-Unis) qui attendait son train sur le quai, a été violemment poussé par un inconnu sur les voies ferrées. 

L'incident s'est déroulé dans la station 50th Street, située à Midtown, dans le quartier d'affaires de Manhattan, a précisé le New York Post. La victime, âgée de 44 ans, a été poussée dans le dos, aux alentours de 19h50 le samedi 9 août, ont indiqué les policiers. 

Des blessures au visage et aux jambes

A cause de la chute, l'homme a été blessé au visage et aux jambes, mais a pu remonter sur le quai, juste avant l'arrivée en gare du métro. Il a donc évité de justesse un choc qui aurait probablement été mortel. 

D'autres passagers du métro sont venus en aide à la victime, choquée par l'incident. L'homme a été évacué sur une chaise roulante, avant d'être placé sur une civière afin d'être pris en charge dans une ambulance. Il a finalement été transporté à l'hôpital dans un état stable. 

Le suspect a pris la fuite après avoir poussé la victime sur les voies, un acte qui reste toujours sans explication. La police poursuite ses recherches. 

New YorkMétro

