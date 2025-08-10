New York : poussé sur les rails du métro, un homme échappe à la mort

Un individu a été poussé sur les rails du métro à New York (Etats-Unis) par un inconnu, dans le quartier d'affaires de Midtown, sans aucune raison apparente.

Un drame a été évité de justesse. Un homme, un passager du métro new-yorkais (Etats-Unis) qui attendait son train sur le quai, a été violemment poussé par un inconnu sur les voies ferrées.

L'incident s'est déroulé dans la station 50th Street, située à Midtown, dans le quartier d'affaires de Manhattan, a précisé le New York Post. La victime, âgée de 44 ans, a été poussée dans le dos, aux alentours de 19h50 le samedi 9 août, ont indiqué les policiers.

Des blessures au visage et aux jambes

A cause de la chute, l'homme a été blessé au visage et aux jambes, mais a pu remonter sur le quai, juste avant l'arrivée en gare du métro. Il a donc évité de justesse un choc qui aurait probablement été mortel.

D'autres passagers du métro sont venus en aide à la victime, choquée par l'incident. L'homme a été évacué sur une chaise roulante, avant d'être placé sur une civière afin d'être pris en charge dans une ambulance. Il a finalement été transporté à l'hôpital dans un état stable.

Le suspect a pris la fuite après avoir poussé la victime sur les voies, un acte qui reste toujours sans explication. La police poursuite ses recherches.