New York : une méthode pour éviter que les rats ne se reproduisent

Les rats, présents dans la plupart des villes, sont désormais le cheval de bataille de la ville de New York qui lance sa technique pour diminuer leur reproduction.

Quel fléau ces rats ! Ces petits mammifères qui se nourrissent de nos ordures sont omniprésents dans les rues des grandes villes, et la Grosse Pomme décide d’y mettre un terme avec un budget alloué de 4,7 millions de dollars.

L’objectif de la mairie de New York est de priver les rats de nourriture. Cette privation crée un stress physiologique chez l’animal qui diminue la capacité à se reproduire. Sachant qu’une femelle est capable de mettre au monde 12 petits par portée cinq à sept fois par an.

les sacs-poubelles dans des bennes

Concrètement ? En 2022, la ville a mis en place le système de benne, déjà bien connu en France, pour limiter les sacs-poubelles à même le sol. 70 % des déchets semblent être contenus mais 30% sont toujours bien visible dans les rues de la ville et attirent les rongeurs.

Pour réduire drastiquement le nombre de rats, des inspecteurs municipaux sont équipés d’application mobile pour localiser les foyers des rongeurs et ainsi intervenir plus facilement.

La ville étudie précisément les comportements alimentaires de ces petits animaux. Elle dispose des petites boites avec 4 aliments différents et observe lesquels sont consommés ou non.

Ce dispositif semble porter ses fruits puisqu'une diminution de 25 % a été observée en 2024 par rapport à 2023. Et le quartier le moins habité par les rats est devenu Chinatown, dans le sud de Manhattan.