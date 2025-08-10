Toute l’actu en direct 24h/24
Turquie : un tremblement de terre de magnitude 6,1 secoue l'ouest du pays

Le séisme a été ressenti dans de nombreuses villes de l'ouest du pays. [© via REUTERS]
Par CNEWS
Un séisme de magnitude 6,1 a frappé la ville de Sindirgi, dans la province de Balikesir dans l'ouest de la Turquie ce dimanche 10 août. 

Un séisme de magnitude 6,1 a secoué l'ouest de la Turquie. Ce tremblement de terre a eu lieu ce dimanche, à 19h53, a affirmé l'Agence turque de gestion des catastrophes (AFAD).

Le séisme a été ressenti dans de nombreuses villes de l'ouest du pays, dont Istanbul et Izmir, selon les autorités turques qui n'ont pour l'instant pas annoncé de victimes, a précisé l'AFP.

Une dizaine de bâtiments effondrés à Sindirgi 

«Toutes les équipes de l'AFAD et de nos institutions concernées ont immédiatement commencé les recherches sur le terrain. Aucun événement indésirable n'a été signalé jusqu'à présent», a affirmé le ministre turc de l'Intérieur Ali Yerlikaya sur X. 

Une dizaine de bâtiments se sont effondrés à Sindirgi, l'épicentre du séisme, dont un immeuble de trois étages dans le centre-ville, a annoncé le maire Serkan Sak sur la chaîne privée turque NTV. 

«Six personnes vivaient dans cet immeuble de trois étages. Quatre ont été sauvées des décombres», a-t-il affirmé, précisant que les efforts pour extraire les deux autres personnes étaient en cours. 

«Des immeubles et des mosquées ont été détruits mais nous n'avons pas de perte de vie», a-t-il ajouté. Sept répliques de magnitude allant de 3,5 à 4,6 sont survenues après le séisme, selon AFAD. 

Turquietremblement de terre

