Turquie : un tremblement de terre de magnitude 6,1 secoue l'ouest du pays

Un séisme de magnitude 6,1 a frappé la ville de Sindirgi, dans la province de Balikesir dans l'ouest de la Turquie ce dimanche 10 août.

Un séisme de magnitude 6,1 a secoué l'ouest de la Turquie. Ce tremblement de terre a eu lieu ce dimanche, à 19h53, a affirmé l'Agence turque de gestion des catastrophes (AFAD).

Le séisme a été ressenti dans de nombreuses villes de l'ouest du pays, dont Istanbul et Izmir, selon les autorités turques qui n'ont pour l'instant pas annoncé de victimes, a précisé l'AFP.

DEVELOPING: Buildings collapse after strong earthquake in western Turkey. Rescue operation underway pic.twitter.com/jJhYXdd4Zk — BNO News Live (@BNODesk) August 10, 2025

Une dizaine de bâtiments effondrés à Sindirgi

«Toutes les équipes de l'AFAD et de nos institutions concernées ont immédiatement commencé les recherches sur le terrain. Aucun événement indésirable n'a été signalé jusqu'à présent», a affirmé le ministre turc de l'Intérieur Ali Yerlikaya sur X.

Balıkesir Sındırgı'da 6️⃣.1️⃣ büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. An be… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 10, 2025

Une dizaine de bâtiments se sont effondrés à Sindirgi, l'épicentre du séisme, dont un immeuble de trois étages dans le centre-ville, a annoncé le maire Serkan Sak sur la chaîne privée turque NTV.

«Six personnes vivaient dans cet immeuble de trois étages. Quatre ont été sauvées des décombres», a-t-il affirmé, précisant que les efforts pour extraire les deux autres personnes étaient en cours.

«Des immeubles et des mosquées ont été détruits mais nous n'avons pas de perte de vie», a-t-il ajouté. Sept répliques de magnitude allant de 3,5 à 4,6 sont survenues après le séisme, selon AFAD.