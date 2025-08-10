Voici les pays qui ont le plus de trafic aérien d'après une étude

Même si très critiqué pour des raisons écologiques, l'avion reste un moyen de transport très populaire dans le monde. L'Association internationale du transport aérien (IATA) a publié son rapport annuel pour l'année 2024, et le monde l'aviation se porte très bien.

Ce rapport révèle que les Etats-Unis sont le plus grand marché aérien au monde, avec 876 millions de passagers par an en 2024, principalement sur des vols intérieurs. C'est quatre fois plus que l'Inde, qui est le pays le plus peuplé au monde et le cinquième marché mondial de l'aviation.

La Chine talonne toutefois les Etats-Unis à la deuxième place, avec 741 millions de passagers en 2024 et une croissance impressionnante de 18,7 % par rapport à l'année précédente, contre une modeste progression de 5,2 % pour les États-Unis.

De son côté, le Royaume-Uni est le troisième marché aérien mondial, avec 261 millions de passagers en 2024. De nombreux Britanniques se rendent en Espagne, destination touristique très prisée et quatrième marché aérien mondial, avec 241 millions de passagers l'année dernière.

La ligne Jeju-Séoul est la plus fréquentée au monde

Neuf des dix liaisons aériennes les plus fréquentées au monde se trouvent dans la région Asie-Pacifique. Cependant, la première place mondiale revient à un vol intérieur sud-coréen : le trajet d'une heure et quart entre la ville balnéaire de Jeju et la capitale, Séoul. Plus de 13 millions de passagers ont emprunté cette liaison en 2024.

La ligne la plus fréquentée en Amérique du Nord est celle entre JFK (New York) et LAX (Los Angeles), qui a transporté 2,2 millions de passagers l'année dernière. La liaison la plus populaire en Europe est le vol d'une heure entre les destinations touristiques espagnoles de Barcelone et Palma de Majorque, avec 2 millions de passagers en 2024.

En Amérique latine c'est le vol d'une heure entre Bogotá, la capitale colombienne, et Medellín, la deuxième plus grande ville de Colombie, qui est la ligne la plus fréquentée avec 3,8 millions de passagers. La ligne la plus populaire d'Afrique, avec 3,3 millions de passagers, est le vol intérieur sud-africain de deux heures entre Le Cap et Johannesburg.