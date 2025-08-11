Ces pays qui pourraient reconnaître l’Etat de Palestine en septembre

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a annoncé que le pays reconnaîtra l'Etat de Palestine à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre prochain, emboîtant le pas à de nombreux pays qui prévoient de faire de même.

Un élan international dans la reconnaissance de l'Etat de Palestine. Alors que 148 des 193 Etats membres de l'ONU reconnaissent déjà un Etat palestinien, plusieurs pays actifs de l'organisation pourraient en faire de même prochainement. Parmi ces derniers figure l'Australie, dernière nation en date à avoir fait part de sa volonté de reconnaître l'Etat de Palestine lors de la prochaine Assemblée générale de l'ONU, prévue en septembre à New York.

Cependant, d'autres pays devraient également reconnaître officiellement l'Etat de Palestine lors de cette Assemblée générale, par le biais de l'«Appel de New York», qui pourrait devenir historique

France

Une décision qui «récompense la terreur», selon Benjamin Netanyahou. Le 24 juillet dernier, Emmanuel Macron a annoncé que la France reconnaîtrait l'Etat de Palestine en septembre prochain, provoquant de nombreuses réactions dans le monde. Aux États-Unis, le secrétaire d'Etat Marco Rubio avait estimé qu'il s'agissait d'«un camouflet pour les victimes du 7-Octobre».

Fidèle à son engagement historique pour une paix juste et durable au Proche-Orient, j’ai décidé que la France reconnaîtra l’État de Palestine.



J’en ferai l’annonce solennelle à l’Assemblée générale des Nations unies, au mois de septembre prochain.… pic.twitter.com/7yQLkqoFWC — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 24, 2025

Royaume-Uni

Moins d'une semaine après la prise de position de Paris, c'est le Royaume-Uni, par l'intermédiaire de son Premier ministre Keir Starmer, qui s'est prononcé sur une reconnaissance de l'Etat de Palestine lors de l'Assemblée générale de l'ONU.

«Sauf si le gouvernement israélien prend des mesures substantielles pour faire cesser la situation épouvantable à Gaza, accepte un cessez-le-feu et s’engage pour une paix durable, pour raviver la perspective d’une solution à deux États. Cela inclut le fait de permettre aux Nations unies de faire à nouveau entrer l’aide humanitaire et l’assurance que la Cisjordanie ne sera pas annexée», avait-il évoqué le 30 juillet dernier.

Canada

Tout comme le Royaume-Uni, le Canada a affirmé sa décision de reconnaître un Etat palestinien à l'ONU le 30 juillet dernier par le biais de son Premier ministre Mark Carney.

«Le Canada a l’intention de reconnaître l’Etat de Palestine lors de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations unies en septembre 2025», avait-il déclaré, estimant que «le niveau de souffrance humaine à Gaza est intolérable».

Canada has long been committed to a two-state solution — an independent, viable, and sovereign Palestinian state living side by side with the State of Israel in peace and security.



My statement on Canada’s recognition of a Palestinian state: pic.twitter.com/VHW1ziQ9s0 — Mark Carney (@MarkJCarney) July 30, 2025

Portugal

Au lendemain des annonces effectuées par le Royaume-Uni et le Canada, le Portugal a suivi le pas en faisant part de son intention de reconnaître un Etat de Palestine, comme déclaré par son Premier ministre Luis Montenegro.

Luxembourg

Peu mis en avant sur la scène internationale, le Luxembourg a également annoncé suivre la France à l'ONU et annoncer une reconnaissance officielle en septembre prochain à l'ONU.

«Le Luxembourg est sur cette tendance», avait déclaré le ministre des Affaires étrangères luxembourgeois Xavier Bettel, en juillet dernier.

Malte

«Malte soutient depuis longtemps le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. En tant qu'acteurs responsables, nous avons le devoir de passer de la théorie à la pratique pour que la solution à deux États devienne une réalité. C'est pourquoi le gouvernement maltais a décidé de reconnaître officiellement l'État de Palestine lors des prochaines réunions de l'Assemblée générale des Nations unies, en septembre», a déclaré Christopher Cutajar, secrétaire permanent au ministère maltais des Affaires étrangères, lors de la précédente Assemblée générale des Nations unies, en juillet dernier.

Nouvelle-Zélande

Tout comme son voisin australien, la Nouvelle-Zélande pourrait devenir un nouveau pays de l'Océanie à reconnaître la Palestine. Dans un communiqué publié ce lundi 11 août, le ministre néo-zélandais des Affaires étrangères Winston Peters a déclaré que Wellington envisageait de reconnaître l'État palestinien et qu'il rendrait sa décision finale lors de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre.

Saint-Marin

Enclave située en Italie, Saint-Marin pourrait reconnaître la Palestine à l'ONU en septembre prochain. Le secrétaire d'État saint-marinais aux Affaires étrangères Luca Beccari a annoncé, en juillet dernier, le lancement du processus de reconnaissance progressive de l'État de Palestine par la République de Saint-Marin, dans le but de l'achever d'ici la fin de l'année 2025. Sans préciser si cette reconnaissance sera effective dès le mois de septembre.