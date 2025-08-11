«C'est irresponsable» : surpris par le départ de son train après une pause cigarette, un homme s'accroche au wagon

Lors d'une pause cigarette sur le quai de Sankt Pölten (Autriche), un jeune homme, pris de court par le départ de son train, samedi 9 août, s'est agrippé à l'extérieur du wagon. Fort heureusement, il s'en est sorti indemne.

Samedi soir, un homme de 24 ans s'est retrouvé dans une situation dangereuse lors d'un trajet de Zurich à Vienne (Autriche). Descendu pour fumer une cigarette, il s'est accroché à l'extérieur du train après avoir constaté que celui-ci redémarrait sans lui, a indiqué la compagnie ferroviaire nationale autrichienne ÖBB à l'AFP.

Lors d'une halte à Sankt Pölten, le jeune voyageur, qui avait embarqué à Innsbruck, est descendu quelques minutes pour fumer. Toutefois, le train Railjet 169 est reparti à l'heure prévue, 22h03, mais sans lui.

Sans hésiter, le jeune homme a couru après le convoi, puis a sauté dans l'espace entre deux wagons alors que le train était en marche. «Quelques kilomètres plus tard, il s'est apparemment rendu compte que rouler à 200 km/h à l'extérieur du train n'était pas si cool que ça», a déclaré un passager à bord à nos confrères de Heute.

De l'extérieur, le «kamikaze» a frappé aux vitres pour signaler sa présence, conduisant le contrôleur a déclenché un arrêt d'urgence. Il a ensuite été ramené à bord. Malgré l'incident, les passagers restants sont arrivés à destination avec seulement sept minutes de retard.

Placé en détention provisoire

La police a interpellé le ressortissant algérien à la gare de Meidling à Vienne, a rapporté le journal télévisé allemand. «C'est irresponsable, ce genre de chose finit généralement par causer la mort de quelqu'un», a déclaré le porte-parole des ÖBB Herbert Hofer.

Le jeune homme imprudent a déclaré qu'il était descendu simplement pour fumer une cigarette, mais que ses affaires se trouvaient toujours dans le train, le poussant à continuer son trajet.

Faute de titre de séjour valide, il a ensuite été placé en détention provisoire en vue de son expulsion et risque des poursuites de la part de la compagnie ferroviaire.

En janvier dernier, un Hongrois de 40 ans avait survécu après s'être accroché à un train à grande vitesse allemand sur 32 km, également lors d'une pause cigarette.