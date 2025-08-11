Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

«C'est irresponsable» : surpris par le départ de son train après une pause cigarette, un homme s'accroche au wagon

La police a interpellé l'individu à la gare de Meidling à Vienne. [Pexels / Patrick]
Par Marina Ada Ondo
Publié le - Mis à jour le

Lors d'une pause cigarette sur le quai de Sankt Pölten (Autriche), un jeune homme, pris de court par le départ de son train, samedi 9 août, s'est agrippé à l'extérieur du wagon. Fort heureusement, il s'en est sorti indemne.

Samedi soir, un homme de 24 ans s'est retrouvé dans une situation dangereuse lors d'un trajet de Zurich à Vienne (Autriche). Descendu pour fumer une cigarette, il s'est accroché à l'extérieur du train après avoir constaté que celui-ci redémarrait sans lui, a indiqué la compagnie ferroviaire nationale autrichienne ÖBB à l'AFP. 

Lors d'une halte à Sankt Pölten, le jeune voyageur, qui avait embarqué à Innsbruck, est descendu quelques minutes pour fumer. Toutefois, le train Railjet 169 est reparti à l'heure prévue, 22h03, mais sans lui. 

Sans hésiter, le jeune homme a couru après le convoi, puis a sauté dans l'espace entre deux wagons alors que le train était en marche. «Quelques kilomètres plus tard, il s'est apparemment rendu compte que rouler à 200 km/h à l'extérieur du train n'était pas si cool que ça», a déclaré un passager à bord à nos confrères de Heute

De l'extérieur, le «kamikaze» a frappé aux vitres pour signaler sa présence, conduisant le contrôleur a déclenché un arrêt d'urgence. Il a ensuite été ramené à bord. Malgré l'incident, les passagers restants sont arrivés à destination avec seulement sept minutes de retard.

Placé en détention provisoire

La police a interpellé le ressortissant algérien à la gare de Meidling à Vienne, a rapporté le journal télévisé allemand. «C'est irresponsable, ce genre de chose finit généralement par causer la mort de quelqu'un», a déclaré le porte-parole des ÖBB Herbert Hofer. 

Le jeune homme imprudent a déclaré qu'il était descendu simplement pour fumer une cigarette, mais que ses affaires se trouvaient toujours dans le train, le poussant à continuer son trajet. 

Faute de titre de séjour valide, il a ensuite été placé en détention provisoire en vue de son expulsion et risque des poursuites de la part de la compagnie ferroviaire.

Sur le même sujet Voici ce réflexe à adopter lors d’un voyage en train ou en voiture pour éviter les jambes gonflées Lire

En janvier dernier, un Hongrois de 40 ans avait survécu après s'être accroché à un train à grande vitesse allemand sur 32 km, également lors d'une pause cigarette.

Autriche

À suivre aussi

Football : le maillot d'un club autrichien bat le record d'Europe du nombre de sponsors
Lando Norris partira en pole position du Grand Prix d'Autriche.
Formule 1 : la grille de départ du Grand Prix d’Autriche
George Russell a remporté le Grand Prix d'Autriche la saison dernière.
Formule 1 : le programme TV complet du Grand Prix d’Autriche

Ailleurs sur le web

Dernières actualités