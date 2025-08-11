Colombie : un candidat à la présidentielle blessé lors d'un attentat est décédé

Placé pendant près de deux mois en soins intensifs après plusieurs blessures par balles à la tête en juin dernier à Bogota (Colombie), le sénateur et candidat à la présidence Miguel Uribe est décédé ce lundi 11 août.

Le drame familial se répète. Miguel Uribe, candidat à l'élection présidentielle colombienne de 2026, dont la mère était morte après avoir été enlevée par un cartel lorsqu'il avait quatre ans, a succombé à ses blessures par balles après une fusillade en juin dernier, a annoncé son épouse ce lundi 11 août. José Arteaga Hernández, cerveau présumé de l'attaque, a été interpellé le mois dernier.

«Tu seras toujours l'amour de ma vie. Merci pour une vie pleine d'amour [...] Repose en paix l'amour de ma vie, je m'occuperai de nos enfants», a écrit Claudia Tarazona sur Instagram sous une photo du couple. L'homme politique, avocat de formation, a laissé derrière lui un fils ainsi que les filles de sa femme, nées d'une précédente union, qu'il avait adoptées.

«Les États-Unis sont solidaires du peuple colombien»

Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, s'est dit «profondément attristé» par la disparition du candidat à la présidentielle colombienne de 39 ans. «Les États-Unis sont solidaires de sa famille, du peuple colombien, à la fois dans le deuil et pour demander que justice soit rendue pour les responsables», a-t-il ajouté sur X.

La vice-présidente colombienne, Francia Márquez, a, quant à elle, déclaré qu'«aujourd'hui est un jour triste pour le pays. La violence ne peut continuer à marquer notre destin. La démocratie ne se construit pas avec des balles ni avec du sang, elle se construit avec respect, avec dialogue».

Favori de la droite, le sénateur conservateur faisait campagne pour l'investiture de son parti à l'élection présidentielle de 2026 dans un parc de la capitale lorsqu'il avait été touché par trois balles, dont deux à la tête et une à la jambe, le 7 juin.

Après quatre interventions chirurgicales, il avait été placé en soins intensifs. Sa femme avait appelé à prier pour son rétablissement et des milliers de personnes avaient participé à des veillées et rassemblements de soutien.

La clinique où il était hospitalisé avait annoncé samedi que son état était «redevenu critique» à la suite d'une nouvelle hémorragie cérébrale.

Le cerveau présumé de l'attentat écroué

Visé par une notice rouge d'Interpol, José Arteaga Hernández, soupçonné d'avoir «directement participé» et «organisé l'avant, le pendant et l'après de cette attaque criminelle», a été interpellé après près d'un mois de chasse à l'homme nationale. Il a été inculpé pour tentative d'homicide aggravé, de trafic d'armes et de complot criminel.

Fort de «plus de 20 ans de carrière» dans la criminalité, «El Costeño» aurait recruté et armé le tireur présumé, un adolescent de 15 ans, qui a été interpellé en fuite. Inculpé de tentative de meurtre, il a plaidé non coupable. Trois autres personnes, soupçonnées d'avoir participé à l'attaque, ont également été appréhendées et inculpés de tentative d'homicide et de port d'arme illégal.

Membre du parti Centre démocratique de l'ancien président de droite Alvaro Uribe – avec qui il n'avait pas de lien de parenté – Miguel Uribe avait annoncé en octobre dernier sa candidature à l'élection présidentielle de mai 2026, afin de succéder au président de gauche Gustavo Petro, dont il était un critique virulent.

Cette violente attaque a rappelé les heures les plus sombres du pays, notamment lorsque plusieurs candidats à la présidence et personnalités influentes furent assassinés sur ordre du baron de la drogue Pablo Escobar, en guerre contre l'État, dans les années 1980 et 1990 en Colombie.

Sa mère Diana Turbay, célèbre journaliste, est morte alors qu'il n'avait que quatre ans, tuée en 1991 lors d'une tentative de libération après avoir été séquestrée pendant cinq mois par Los Extraditables, une alliance créée par les principaux barons de la drogue.

La Segunda Marquetalia est présumée responsable de l'attaque

«Le mal détruit tout, ils ont tué l'espoir. Que le combat de Miguel soit une lumière qui éclaire le bon chemin pour la Colombie», a écrit sur X l'ancien président colombien et chef de file de la droite Álvaro Uribe, en résidence surveillée depuis le début du mois après sa condamnation dans une affaire de subornation de témoins.

La semaine dernière, le directeur de la police colombienne, Carlos Fernando Triana, a déclaré que «très probablement la Segunda Marquetalia», une dissidence des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) fondée par Iván Márquez, était derrière la planification de l'attentat contre Miguel Uribe.

Les autorités soupçonnent qu'Iván Márquez et son lieutenant, alias Zarco Aldinever, sont morts, bien que ces informations restent non confirmées.