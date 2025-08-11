Etats-Unis : il y a 60 ans jour pour jour, les émeutes raciales de Watts plongeaient Los Angeles dans le chaos

Il y a 60 ans, Los Angeles était le théâtre des plus importantes émeutes raciales de l'histoire des États-Unis. 34 personnes ont perdu la vie, plus de 1.000 ont été blessées et plus de 4.000 ont été arrêtées au cours des six jours de chaos.

Los Angeles garde les stigmates de la semaine du 11 au 17 août 1965. Durant six jours, la ville californienne a été plongée dans un chaos sans précédent, étant le théâtre des plus grandes émeutes raciales de l'histoire américaine. Aujourd'hui encore, la situation demeure parfois tendue dans les rues de la ville de Californie.

En début de soirée le 11 août 1965, du côté du quartier de Watts, situé dans le South Los Angeles, - quartier majoritairement habité par des Afro-Américains -, personne n'imaginait encore que quelques heures plus tard, le chaos régnerait.

Ce soir-là, Marquette Frye, un homme noir de 21 ans, est arrêté par un policier blanc, pour avoir conduit en état d’ivresse. Une violente altercation éclate entre plusieurs agents et Frye, sa mère et son frère. La rixe attise rapidement la curiosité et attire plusieurs groupes de passants, qui prennent fait et cause pour la famille Frye. Après l'arrestation des trois principaux protagonistes, des pavés sont lancés sur les forces de l’ordre. Cette émeute est le point de départ de six jours de guérilla urbaine.

Réunion ratée, intervention de l'armée... Une escalade de violence incontrôlable

Le matin du 12 août 1965, Frye, sa mère et son frère sont libérés sous caution. Mais l'espoir que la situation s'apaise est rapidement réduit à néant. Après une interminable nuit d'émeutes, la police et des dirigeants noirs de la communauté locale, incluant des dirigeants religieux et des représentants de la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), se rencontrent pour discuter d'un plan d'action qui ramènerait le calme. Mais c'est un échec cuisant.

Plus tard dans la journée, le chef de la police de Los Angeles, William H. Parker, demande l'intervention de l'armée, qui est mobilisée aux côtés des forces de l'ordre dès le lendemain. La situation devient alors hors de contrôle.

Policiers et manifestants s'affrontent. Ces derniers pillent des magasins tenus par des Blancs aux cris de «burn baby burn» («brûle, bébé, brûle»).De leur côté, les forces de l'ordre érigent des barricades et installent des pancartes portant des messages d'avertissement tel que «Tournez à gauche ou nous tirerons».

De nombreux passants et policiers sont agressés, des armureries sont pillées, le quartier de Watts devient alors un véritable champ de bataille, où plus aucune règle ne tient.

Couvre-feu et intervention de Martin Luther King

Le dimanche 15 août, la majeure partie du sud de Los Angeles est placée sous couvre-feu. Il est interdit de se promener dehors après 20h.

Une mesure qui semble porter ses fruits puisque le soir du 15 août, les émeutes sont calmées. Leur fin officielle est prononcée le 17 août, après d'ultimes affrontements liés à une attaque des forces de l'ordre sur une mosquée.

Martin Luther King écourte son séjour à Porto Rico pour rentrer soutenir la population afro-américaine de Watts. Il propose ses services pour assurer la médiation entre les habitants et les autorités locales.

Le bilan des émeutes est lourd : 34 morts, plus de 1.000 blessés et près de 4.000 interpellations. Sans compter le bilan matériel et économique. De nombreux magasins et infrastructures ont été détruits.

60 ans plus tard, les États-Unis restent marqués par ces jours d'émeutes, alors que les relations entre les Afro-Américains et les forces de l'ordre sont encore aujourd'hui régulièrement le sujet de tensions. L'affaire George Floyd en mai 2020 a largement écorné l'image des forces de l'ordre auprès des citoyens Afro-Américains.