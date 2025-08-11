Etats-Unis : pourquoi Donald Trump ordonne-t-il le déploiement de militaires de la garde nationale à Washington ?

Le président américain a annoncé, ce lundi, qu'il allait déployer la garde nationale à Washington et qu’il plaçait le maintien de l’ordre dans la capitale américaine sous contrôle fédéral. Voici pourquoi.

Une mesure exceptionnelle. Donald Trump a décidé de placer le maintien de l'ordre dans Washington, la capitale des Etats-Unis, sous le contrôle des autorités fédérales, tout en y déployant des militaires de la Garde nationale.

«Washington DC sera libéré aujourd'hui ! Crime, sauvagerie, saleté et racaille disparaîtront. Je vais redonner à notre capitale sa grandeur !», a écrit le président américain sur sa plate-forme Truth Social. «L'époque où l'on tuait ou blessait sans pitié des innocents est révolue !», a-t-il ajouté, quelques jours après avoir exhorté les sans-abri à partir «loin» de la ville.

Une opposition frontale face aux démocrates

Si Donald Trump a justifié cette décision par l'anarchie qui régnerait dans la ville, les statistiques officielles y montrent une baisse de la criminalité violente. Le nombre de crimes et délits a ainsi chuté de 26% sur un an au premier semestre de cette année, après un taux de criminalité au plus bas depuis trois décennies en 2024.

Les motivations du président républicain résident plutôt dans la haine farouche qu'il voue à Washington, ville majoritairement démocrate. Il a ainsi répété à de nombreuses reprises vouloir en prendre le contrôle.

Depuis son retour à la Maison Blanche en janvier dernier, Donald Trump s'était déjà opposé à une autre figure du parti politique, le gouverneur de la Californie Gavin Newson, en déployant la Garde nationale à Los Angeles contre l'avis de ce dernier. À l'époque, des manifestations violentes contre des arrestations d'immigrés par la police fédérale de l'immigration avaient enflammé les rues de la Cité des anges.

Et Donald Trump a promis de ne pas s'arrêter à Washington. «Ça va aller plus loin. Nous commençons de manière très forte [ici] et nous allons nettoyer ça bien rapidement», a-t-il déclaré, avant de menacer New-York et Chicago, deux autres villes aux mains des démocrates.