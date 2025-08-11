Etats-Unis : un mort et deux disparus après une explosion dans une mine à charbon de Pennsylvanie

Une explosion est survenue ce lundi 11 août dans une usine de charbon à coke de Pennsylvanie, aux États-Unis. Cette dernière a fait un mort, deux disparus et plusieurs blessés, a-t-on appris auprès de la police locale.

Un dramatique incident. Une explosion s'est produite ce lundi dans une usine à charbon de Pennsylvanie, entraînant un décès, deux disparitions et plusieurs blessés, ont annoncé les autorités américaines.

L'incident s'est produit dans l'usine Clairton Coke Works, propriété de la compagnie sidérurgique américaine US Steel, à quelque 25 km de Pittsburgh.

«À ce stade, les responsables peuvent confirmer qu'il y a eu un décès en lien avec cet incident», a annoncé à l'AFP James Madalinsky, porte-parole de la police du comté d'Allegheny.

Deux personnes disparues

«Deux personnes sont actuellement considérées comme disparues, et plusieurs individus ont été soignés pour des blessures supplémentaires. La situation de ces individus n'est pas connue pour le moment», a-t-il poursuivi.

De son côté, le responsable des relations presse de US Steel, Andrew Fulton a ajouté que les «équipes d'urgence ont été immédiatement mobilisées sur les lieux», après l'explosion survenue vers 11h.

«Nous collaborons étroitement avec les autorités compétentes pour enquêter sur la cause de l'incident et nous fournirons des mises à jour supplémentaires dès qu'elles seront disponibles», a assuré David Burritt, directeur général du groupe.