États-Unis : un requin géant capturé au large des côtes du Connecticut pourrait battre un record

Un requin de près de 5 mètres a été pêché dans les eaux du Connecticut, dans le nord-est des Etats-Unis. Il pourrait s'agir du plus grand requin jamais trouvé au large de la région.

Un «monstre», comme le décrit le marin. Un requin renard de 4,8 mètres a été pêché au large du Connecticut, Etat situé juste au nord de New-York. Le département de la protection environnementale de la région analyse actuellement cette prise, qui pourrait valoir à son pêcheur le titre de «Marine Trophy Fish Award».

Comme le rapporte ABC News, cet animal marin massif a été sorti de l'eau à la suite d'une sortie en mer d'Ed Lovely, un habitant de la ville d'Hampton. Habitué à rencontrer des requins lors de ses séances de pêche, lui qui en avait déjà chassé 19 au total, il explique : «Cette fois, j'ai ressenti quelque chose. A partir de là, nous avons commencé à nous battre».

Après deux heures à tirer cet animal marin, dont il pensait qu'il s'agissait d'un poisson au début, Ed Lovely a finit par sortir gagnant. Une fois le requin extirpé des profondeurs, il s'est dit lui-même «impressionné» par sa taille. Un requin renard, connu pour sa longue queue, de près de 5 mètres de long pour 700 kg. «Je ne peux toujours pas croire que j'ai fait ça...», raconte-t-il ému à ABC News.

Pendant cette lutte, le pêcheur a pu compter sur la présence de l'un de ses meilleurs amis : «Quand nous tirions avant la tombée de la nuit, j'ai dit à mon ami "il fait de plus en plus sombre, nous n'avons pas de lumière, nous devrions peut-être couper la ligne". Il m'a regardé et m'a dit "nous ne coupons pas la ligne, il n'y a pas de retour en arrière". C'était incroyable».

Le requin renard est notamment connu pour son immense queue (ici, plus de 2,5m) © Ed Lovely

Après avoir raconté que sa sortie en mer a duré pas moins de 6 heures au total, il explique avoir «rigolé comme un gamin, restant juste hagard dans la pénombre, avec simplement une lampe frontale», une fois l'effort terminé.

Le requin étant plus grand que la taille de son propre bateau, Ed Lovely a eu l'idée de l'attacher à l'un des côtés de son embarcation pour le ramener. Il est rentré au port aux alentours d'une heure du matin.

L'Américain est maintenant en contact avec la National Oceanic and Atmospheric Administration pour savoir si son requin va battre le record de l'Etat du Connecticut. Un porte-parole du département de la protection environnementale a également confirmé à la presse américaine que sa trouvaille était analysée pour lui valoir un trophée marin.