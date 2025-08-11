Gaza : la cheffe de la diplomatie de l'UE condamne le meurtre de journalistes dans une frappe israëlienne

L'Union européenne a condamné ce lundi le meurtre dans la bande de Gaza de cinq journalistes de la chaîne d'information basée au Qatar Al Jazeera dans une frappe israélienne, a déclaré Kaja Kallas, la cheffe de la politique étrangère des Vingt-Sept.

Une prise de parole claire. La cheffe de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas, a pris la parole ce lundi, afin de condamner la mort de plusieurs journalistes de la chaîne qatarie Al Jazeera lors d'une frappe israélienne à Gaza.

«L'UE condamne le meurtre de cinq journalistes d'Al Jazeera dans une frappe aérienne (militaire israélienne) devant l'hôpital Al-Shifa de Gaza-ville, dont le correspondant d'Al Jazeera Anas al-Sharif», a-t-elle indiqué après une visioconférence des ministres des Affaires étrangères de l'UE.

De son côté, Tsahal a accusé le journaliste Anas al-Sharif de diriger une «cellule terroriste» du Hamas et d'être «responsable de la poursuite des attaques à la roquette» contre les Israéliens.

À cette allégation, Kaja Kallas a indiqué que l'UE en prenait note, mais qu'une telle action nécessitait des éléments de justification.

«Mais dans ce genre de cas, il est nécessaire de fournir des preuves claires, dans le respect de l'État de droit, afin d'éviter que des journalistes ne soient pris pour cible», a ajouté la cheffe de la diplomatie de l'UE.