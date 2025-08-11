Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Gaza : la cheffe de la diplomatie de l'UE condamne le meurtre de journalistes dans une frappe israëlienne

Kaja Kallas a indiqué que l'UE prenait note de l'explication fournie par Tsaha. [©Yves Herman/File Photo Preview/Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L'Union européenne a condamné ce lundi le meurtre dans la bande de Gaza de cinq journalistes de la chaîne d'information basée au Qatar Al Jazeera dans une frappe israélienne, a déclaré Kaja Kallas, la cheffe de la politique étrangère des Vingt-Sept. 

Une prise de parole claire. La cheffe de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas, a pris la parole ce lundi, afin de condamner la mort de plusieurs journalistes de la chaîne qatarie Al Jazeera lors d'une frappe israélienne à Gaza

«L'UE condamne le meurtre de cinq journalistes d'Al Jazeera dans une frappe aérienne (militaire israélienne) devant l'hôpital Al-Shifa de Gaza-ville, dont le correspondant d'Al Jazeera Anas al-Sharif», a-t-elle indiqué après une visioconférence des ministres des Affaires étrangères de l'UE.  

De son côté, Tsahal a accusé le journaliste Anas al-Sharif de diriger une «cellule terroriste» du Hamas et d'être «responsable de la poursuite des attaques à la roquette» contre les Israéliens. 

À cette allégation, Kaja Kallas a indiqué que l'UE en prenait note, mais qu'une telle action nécessitait des éléments de justification. 

Sur le même sujet «Un désastre annoncé» : Emmanuel Macron appelle à un «cessez-le-feu permanent» à Gaza Lire

«Mais dans ce genre de cas, il est nécessaire de fournir des preuves claires, dans le respect de l'État de droit, afin d'éviter que des journalistes ne soient pris pour cible», a ajouté la cheffe de la diplomatie de l'UE. 

GazaUEIsraël

À suivre aussi

«Un désastre annoncé» : Emmanuel Macron appelle à un «cessez-le-feu permanent» à Gaza
Interdiction de groupes pro-palestiniens : «Ils sont visés pour messages de haine, incitation à la violence, apologie du terrorisme et pour leur mode d'action», décrypte Claude Moniquet
«Si le Hamas reste à Gaza, il pourrait y avoir un deuxième 7-Octobre et il sera renfloué financièrement par le Qatar, l'Iran», prophétise Arno Klarsfled

Ailleurs sur le web

Dernières actualités