Incendies : France, Espagne, Grèce… ces pays du continent européen touchés par des feux dévastateurs

En dehors du feu qui a ravagé l'Aude, en France, d'autres incendies d'ampleur ont été enregistrés en Europe ces dernières semaines.

Touchée par une vague de chaleur, l'Europe est en proie aux flammes. L'incendie, désormais maîtrisé, qui ravageait l'Aude n'est malheureusement pas un événement isolé : des feux semblables ont fait des dégâts ailleurs sur le continent.

France

La surveillance reste de mise, mais l'incendie géant qui a ravagé le massif des Corbières dans l'Aude est maîtrisé depuis dimanche. Les pompiers restent en alerte sachant que le département est placé en vigilance rouge canicule ce lundi.

Poussé par la tramontane et de fortes rafales de vent, ce feu a parcouru pas moins de 16.000 hectares. Une femme de 65 ans est morte dans sa maison, tandis qu'une habitante a été grièvement brûlée. Quatre autres personnes ont été légèrement touchées. Dans les rangs des pompiers, 19 ont été blessés, dont un a subi un traumatisme crânien.

D'après la préfecture de l'Aude, 36 maisons ont été détruites, d'autres endommagées, et plus d'une vingtaine de hangars agricoles ont brûlé.

Espagne

Plus de 1.500 personnes ont été évacuées de Tarifa, dans le sud de l'Espagne. Un incendie est survenu mardi dans une zone boisée près d'une plage à l'extérieur de cette ville touristique. Le feu a démarré dans un camping-car sur un terrain de camping et s'est propagé rapidement à cause du vent.

L'Espagne connaît actuellement une vague de chaleur, avec des températures avoisinant les 40 °C dans de nombreuses régions, qui favorisent ce genre d'incidents. Les pompiers sont parvenus à maîtriser ce feu vendredi mais d'autres foyers ont nécessité leur attention, notamment en Galice.

Portugal

Frappé par des incendies chaque été, le Portugal a déclaré l'alerte maximale dès le début du mois d'août, en réponse aux feux de forêt qui ont fait rage au nord et au centre du pays fin juillet.

Les flammes ont notamment fait des dégâts dans le parc national Peneda-Geres mais aussi à Arouca, où quelque 750 pompiers, aidés de 260 véhicules, ont été mobilisés. D'autres incendies ont eu lieu près de Santarem, Penamacor et Nisa, dans le centre du pays.

Le gouvernement portugais a décidé de maintenir les mesures préventives contre les feux de forêt jusqu'à mercredi, en raison du risque accru lié aux températures élevées prévues pour les prochains jours. Ces règles exceptionnelles visent notamment à interdire l'accès à des espaces forestiers, la réalisation de certains travaux agricoles ou encore l'utilisation de feux d'artifice.

Italie

Un incendie s'est déclaré vendredi sur les flancs du Vésuve, près de Naples, dans le sud de l'Italie. Douze équipes de pompiers luttaient contre les flammes ce dimanche, aidées de six avions Canadair.

Les sentiers de randonnée menant au volcan ont tous été fermés et des drones ont été utilisés pour mieux surveiller la propagation du feu. D'après le directeur du parc national, Raffaele de Luca, la zone touchée couvrait environ 500 hectares dimanche.

Grèce

Vendredi et samedi, plus de 260 pompiers, 80 camions et 12 avions ont été déployés à Keratea une zone rurale située à environ 43 kilomètres au sud-est d'Athènes. Un important incendie s'était déclaré près de la capitale, faisant un mort. Samedi, le feu s'était affaibli mais des foyers restaient encore actifs.

D'autres incendies ont été enregistrés dans le pays, à Aspropyrgos, dans l'ouest du Péloponnèse mais aussi sur l'île de Céphallonie, en mer Ionienne.

Turquie

Le très fréquenté détroit des Dardanelles, en Turquie, a été fermé au trafic maritime vendredi dernier, en raison de deux incendies dans la province de Çanakkale. Des centaines de personnes, notamment les patients d'un hôpital et les pensionnaires d'une maison de retraite, ont dû être évacuées.

Vendredi, quelque 540 pompiers étaient mobilisés, aidés de onze avions, neuf hélicoptères et 92 camions-citernes. La lutte contre les flammes a été rendue difficile par le vent, dont les rafales ont atteint les 80 km/h.

La Turquie a également fait face à plusieurs incendies d'ampleur en juillet. Quatorze personnes ont perdu la vie en combattant les flammes dans l'ouest de la Turquie le mois dernier.