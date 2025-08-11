Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Interdiction de groupes pro-palestiniens : «Ils sont visés pour messages de haine, incitation à la violence, apologie du terrorisme et pour leur mode d'action», décrypte Claude Moniquet

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Ce n'est pas de la répression politique, ils sont visés pour messages de haine, incitation à la violence, apologie du terrorisme et pour leur mode d'action», a décrypté Claude Moniquet, spécialiste terrorisme et renseignements, ce lundi dans La Matinale de CNEWS, revenant sur l'interdiction de groupes pro-palestiniens dans différents pays européens.

PalestineGazaIsraël

À suivre aussi

L'Australie s'apprête à reconnaître un Etat de Palestine en septembre
Royaume-Uni : 466 partisans du groupe illégal Palestine Action arrêtés par la police
«Un mal immense pour nos étudiants» : l’administration de Donald Trump réclame 1 milliard de dollars à l’université de Californie après les manifestations propalestiniennes de 2024

Ailleurs sur le web

Dernières actualités