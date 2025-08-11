«Ce n'est pas de la répression politique, ils sont visés pour messages de haine, incitation à la violence, apologie du terrorisme et pour leur mode d'action», a décrypté Claude Moniquet, spécialiste terrorisme et renseignements, ce lundi dans La Matinale de CNEWS, revenant sur l'interdiction de groupes pro-palestiniens dans différents pays européens.
Interdiction de groupes pro-palestiniens : «Ils sont visés pour messages de haine, incitation à la violence, apologie du terrorisme et pour leur mode d'action», décrypte Claude Moniquet
