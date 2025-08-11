L'Australie s'apprête à reconnaître un Etat de Palestine en septembre

A l'occasion de la prochaine Assemblée générale de l'ONU (23 septembre - 29 septembre), l'Australie va reconnaître l'Etat de Palestine, comme l'a annoncé son Premier ministre, Anthony Albanese.

Un pays de plus fait le choix de reconnaître officiellement l'Etat de Palestine. En septembre prochain, l'Australie va rejoindre le groupe de plus en plus élargi des nations qui légitiment la Palestine.

Le Premier ministre australien s'est justifié en déclarant auprès de la presse que «la paix ne peut être que temporaire» dans la guerre qui oppose la bande de Gaza à Israël et que «l'Australie va reconnaître le droit du peuple palestinien à un Etat qui lui est propre». Il a également promis avoir reçu des garanties de la part de l'Autorité palestinienne, afin qu'«aucune place ne soit donnée aux terroristes du Hamas dans tout futur Etat palestinien».

© REUTERS

Cette décision intervient plusieurs jours après une manifestation d'envergure (120.000 personnes) soutenant le peuple palestinien, à Sydney. Les militants ont notamment traversé l'emblématique pont Harbour Bridge.

L'Australie comme la France et le Canada

Le pays océanien s'inscrit dans une vague de reconnaissance de l'Etat de Palestine qui a été déclenchée par la guerre à Gaza, elle même faisant suite à l'attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre 2023.

Au total, au 5 février 2025, 148 des193 pays de l'ONU reconnaissent l'Etat de Palestine. On compte notamment presque tous les États d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud et centrale, de l'ancienne URSS et d'Europe de l'Est.

Depuis le 24 juillet dernier, on peut également ajouter la France, qui a fait savoir par l'intermédiaire d'Emmanuel Macron, le 24 juillet dernier, qu'elle s'apprêtait à procéder à cette reconnaissance lors du prochain rendez-vous onusien. Fin juillet, le Canada avait également pris cette décision, invitant la communauté internationale à faire de même, à l'issue d'une conférence ministérielle à l'ONU pour une solution à deux Etats au conflit israélo-palestinien.