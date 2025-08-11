Maroc : une militante féministe placée en garde à vue pour avoir porté un t-shirt «offensant envers Dieu»

La militante féministe Ibtissame Lachgar a été placée en garde à vue ont annoncé les autorités marocaines dimanche 10 août. Elle a été arrêtée après la publication sur les réseaux sociaux d'une photo jugée offensante envers l’islam.

Le parquet marocain a annoncé, dimanche 10 août, le placement en garde à vue de la militante féministe Ibtissame Lachgar à la suite de la publication sur les réseaux sociaux d’une photo la montrant vêtue d’un t-shirt comportant des inscriptions jugées «offensantes envers Dieu».

Militante connue en faveur des libertés individuelles, des droits des femmes et des LGBTQ+, Ibtissame Lachgar avait publié, à la fin de juillet, une image d’elle-même portant un t-shirt où apparaissait le mot «Allah» («Dieu», en arabe) suivi de la phrase «is lesbian» («est lesbienne»).

Au Maroc je me balade avec des t-shirts avec des messages contre les religions, l'islam etc. On fait des collages avec @MALImaroc

Vous nous fatiguez avec vos bondieuseries, vos accusations. Oui l'islam, comme toute idéoligie religieuse, est FASCISTE. PHALLOCRATE ET MISOGYNE. pic.twitter.com/o7H91acDwo — I. Betty Lachgar ♀️🔥 (@IbtissameBetty) July 31, 2025

La photo était accompagnée d’un texte qualifiant l’islam, «comme toute idéologie religieuse», de «fasciste, phallocrate et misogyne».

Des menaces de mort et des soutiens

Dans une publication sur Facebook, Ibtissame Lachgar a affirmé être victime depuis plusieurs jours de cyberharcèlement et avoir reçu «des milliers de menaces de viol, de mort, d’appels au lynchage et à la lapidation», pour un t-shirt «avec un slogan (détourné) féministe bien connu». Elle dénonçait sur X, avant sa garde à vue, des menaces dont «99% proviennent d'hommes. Fiers de leurs violences misogynes fondées s/ un référentiel religieux».

Dans un communiqué, le procureur du roi près le tribunal de première instance de Rabat a déclaré, dimanche, avoir ordonné l’ouverture d’une enquête et le placement en garde à vue de la militante, «conformément à la loi», à la suite de la diffusion de cette photo contenant «des expressions offensantes envers Dieu» et d’«un texte comportant une offense à la religion islamique». «Les mesures légales adéquates seront prises à la lumière des résultats de l’enquête», a ajouté le parquet.

La garde à vue au Maroc est généralement de 48 heures. Le procureur décidera ensuite des poursuites contre la prévenue. Le code pénal marocain prévoit une peine de six mois à deux ans de prison et/ou une amende de 20.000 à 200.000 dirhams (environ 2.000 à 20.000 euros) pour toute atteinte à la religion islamique, pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison si l’«outrage» est commis par un moyen public, y compris «électronique».

En 2018, Betty Lachgar avait déjà été placée en garde à vue au Maroc. Alors qu'elle était insultée par des passants, un policier n'avait pas pris sa défense lors de sa plainte selon elle : «Il se met à m’expliquer en gros que ces jeunes avaient raison, que je n’avais que ce que je méritais, défendre les PD etc». Depuis plusieurs années, la militante critique le manque de liberté dans son pays.

«La liberté de conscience, avec la laïcité, est le pilier de toutes nos luttes. Mais, au Maroc, nous sommes condamnés à être des musulmans toute notre vie. Les lois qui s'appliquent à nous ne laissent aucun libre arbitre, aucun libre choix», avait-elle dénoncée un an plus dans la presse française.