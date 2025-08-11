Syrie : un soignant tué à bout portant lors d'une exécution sommaire dans un hôpital de Soueida

En Syrie, un soignant a été exécuté à bout portant dans un hôpital de la province druze de Soueida. Une scène sanglante qui a été enregistrée par les caméras de surveillance.

Des images choquantes. Plusieurs vidéos disponibles sur les réseaux sociaux montrent une scène d'exécution sommaire survenue dans l'hôpital de Soueida, situé en Syrie. La scène, qui peut heurter les plus sensibles en raison de l'absence de censure, a été filmée par les caméras de surveillance de l'établissement de santé et est disponible ici.

On y voit plusieurs hommes portant une tenue militaire s'en prenant à un soignant avant de l'exécuter à bout portant et de traîner son corps dans les couloirs de l'hôpital, laissant une traînée de sang derrière lui. Un témoin apparaissant dans la vidéo ainsi qu’un médecin ont confirmé l’authenticité des images à l’Agence France-Presse.

Plus de 1.400 morts depuis un mois

Après la publication de cette vidéo, dimanche 10 août, l’Observatoire syrien des droits de l’homme a évoqué une «exécution sommaire choquante» attribuée «à des membres des ministères de la Défense et de l’Intérieur», exigeant la formation d’une «commission internationale d’enquête indépendante et impartiale».

Depuis le 13 juillet dernier, les violences entre Druzes et tribus bédouines ont fait environ 1.400 morts, parmi lesquels de nombreux civils, et se sont aggravées avec l’intervention de troupes envoyées par la Syrie.