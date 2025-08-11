Voici les 10 pays les plus riches du monde en 2025 selon le Fonds monétaire international

Grâce à des économies saines ou des ressources abondantes, des régions du monde permettent à leurs habitants de jouir d'un niveau de vie plus élevé. Voici les 10 pays où le PIB par habitant est le plus élevé.

Il y fait bon vivre. Certains pays ne connaissent pas la crise. Qatar, Islande, Suisse ou encore Luxembourg, voici les lieux les plus riches du monde en terme de PIB par habitant, selon le FMI.

Qatar (59.000 euros de pib par habitant)

© Unsplash / Radoslaw Prekurat

Le Qatar doit notamment sa richesse à ses ressources pétrolières importantes. Avec un PIB global de 188 milliards d'euros et une population de seulement 2 millions d'habitant, ce pays désertique du Golfe est l'un des plus riche du monde, au ratio par habitant : 59.000 euros par Qatarien, par an.

Danemark (63.000 euros de pib par habitant)

© Unsplash / Nick Karvounis

A l'image du Qatar, le Danemark tire la santé de son économie par des ressources énergétiques. Le pays nordique dispose de réserves de pétrole et de gaz mais aussi d'importants parcs à éolienne qui leur assurent 50% des dépenses du pays en électricité. Son pays est de 370 milliards d'euros et sa population légèrement inférieure à 6 millions d'habitants. Cela permet aux Danois de bénéficier d'un PIB par habitant de 63.000.

Macao (64.000 euros de pib par habitant)

© Unsplash / Jimmy Woo

Macao est une région autonome de Chine, située sur la côte sud du pays. Elle fait face à Hong Kong, dans le delta de la rivière des Perles. Connu pour être un paradis des jeux d'argent, la ville aux nombreux gratte-ciels réunit 687.000 habitants, notamment certains riches Chinois. Alors que le FMI estimait début 2019 que Macao devrait avoir le 1e PIB par tête du monde dès l'année suivante, la région a subi une décélération de sa croissance, notamment à cause du ralentissement de l'activité en Chine continentale. Son PIB par habitant est de 64.000 euros en 2025.

États-Unis (74.000 euros de pib par habitant)

© Unsplash / Leo_Visions

Les États-Unis sont de loin le pays le plus peuplé de ce classement, avec approximativement 350 millions de citoyens. Malgré ce grande nombre d'Américains, la puissance de son économie (deuxième au monde derrière la Chine) permet à chaque américain, en moyenne, de représenter 74.000 euros par an.

Norvège (75.000 euros de pib par habitant)

© Unsplash / Marian Rotea

Deuxième pays nordique du classement, la Norvège dispose d'un PIB de 517 milliards d'euros, pour une population totale de 5,5 millions d'habitants. Le pays compte à 3% sur son agriculture, à 40% sur son industrie et à 57% sur ses services. Les Norvégiens représentent un PIB par habitant de 75.000 euros annuels.

Islande (76.000 euros de pib par habitant)

© Unsplash / Einar H. Reynis

Encore un pays du nord de l'Europe. L'Islande, a su rebondir, après la crise de 2008 qui a fait passer son PIB par habitant de 50.000 euros à 25.000, en quelques mois. L'économie du pays insulaire de 387.000 habitants, dépend toujours de la pêche et de ses filières et de leur exportation. En 2025, le PIB par habitant islandais est de 76.000 euros.

Singapour (78.000 euros de pib par habitant)

© Unsplash / Mike Enerio

Singapour est connu pour être l'une des plaques tournantes économiques les plus importantes d'Asie. Avec 6,3 millions d'habitants, ce petit pays voisin de la Malaisie s'est d'abord développé grâce au commerce d'entrepôts. Depuis, il est devenu l'un des plus grands ports du monde. La population cosmopolite de Singapour jouit d'un PIB par habitant de 78.000 euros.

Suisse (88.000 euros de pib par habitant)

© Unsplash / visualsuaflukas

Absence de débouché maritime, faibles ressources naturelles et population limitée à 9 millions de citoyens en 2025... qu'à cela ne tienne, la Suisse possède l'une des économies les plus prospères du monde. Ils doivent notamment cette santé économique à leur spécialité dans les produits à haute valeur ajoutée (comme dans la chocolaterie ou encore l'horlogie). Le pays se classe donc troisième en matière de PIB par habitant avec 88.000 euros par personne.

Irlande (92.000 euros de pib par habitant)

© Unsplash / Juho Luamala

L'Irlande est particulièrement performante économiquement grâce à ses services d'agroalimentaire, de haute technologie, de sciences et ses services financiers. Surtout, le système irlandais est singulier grâce à son faible taux d'imposition sur les multinationales, à seulement 12,5%. Cela permet aux 5,3 millions d'Irlandais d'avoir un PIB par habitant de 92.000 euros.

Luxembourg (119.000 euros de PIB par habitant)

© Unsplash / Cedric Letsch

Le Luxembourg est le seul pays du monde où le PIB par habitant dépasse les 100.000 euros par personne. Il est même de 119.000 euros, pour les 681.000 Luxembourgeois.