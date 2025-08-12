Droits de douane : Donald Trump prolonge de 90 jours la trêve commerciale avec Pékin

Quelques heures avant que les États-Unis et la Chine ne s'apprêtent à augmenter leurs droits de douane respectifs, les deux principales puissances économiques mondiales ont prolongé leur trêve commerciale jusqu'au 10 novembre.

Les taxes douanières de 145 % sur les importations chinoises et les droits de 125 % sur les produits américains, qui devaient entrer en vigueur ce mardi 12 août, ont été suspendues pour 90 jours supplémentaires, d'après un communiqué conjoint des deux pays.

Donald Trump a officialisé la prolongation de cette trêve en signant un décret, précisant sur son réseau Truth Social que tous les autres éléments de l'accord restaient «identiques».

En effet, selon lui, la Chine «continue de prendre des mesures importantes [...] pour répondre aux préoccupations des États-Unis en matière de sécurité économique et nationale», estimant qu'il «était nécessaire et approprié de maintenir» cette pause jusqu'au 10 novembre 2025.

En parallèle, l'agence de presse officielle chinoise Xinhua publiait une déclaration commune issue des négociations sino-américaines à Stockholm (Suède), confirmant que la Chine prolongerait également sa trêve.

Au printemps, les deux puissances s'étaient engagées dans un conflit commercial avec des droits de douane exorbitants à trois chiffres, avant de conclure un répit de 90 jours en mai à Genève. Selon cet accord, les États-Unis maintiennent leurs droits de douane sur les importations chinoises à 30%, tandis que la Chine conserve un taux de 10% sur les produits américains.

Un bras de fer

Lundi, le chef d'État américain avait affirmé que les négociations se déroulaient «plutôt bien», soulignant sa «très bonne» relation avec le président Xi Jinping à la presse depuis la Maison Blanche.

«Nous espérons que les États-Unis travailleront avec la Chine pour respecter l'important consensus atteint lors de l'entretien téléphonique entre les deux chefs d'État [en juin]… et s'efforceront d'obtenir des résultats positifs sur la base de l'égalité, du respect et du bénéfice mutuels», avait déclaré, de son côté, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lin Jian, dans un communiqué.

Cependant, le président américain semblait déterminé à obtenir quelques concessions supplémentaires, appelant notamment la Chine à «quadrupler ses achats de soja américain» sur Truth Social.

«La Chine s'inquiète de manquer de soja. Nos géniaux agriculteurs produisent les meilleures graines de soja», a-t-il écrit, soutenant que cette mesure permettrait de «diminuer considérablement» le déficit commercial américain avec la Chine, qui atteint près de 300 milliards de dollars en 2024 – le plus élevé parmi tous leurs partenaires commerciaux.

Donald Trump a également annoncé lundi que l'or resterait exempté des nouveaux droits de douane qu'il a instaurés. Un article du Financial Times ainsi que la publication d'un document des douanes américaines ont suscité l'inquiétude des investisseurs en fin de semaine dernière concernant une possible taxation de certains lingots. Le métal précieux avait alors franchi un nouveau record.

Après l'instauration de nouvelles surtaxes sur les produits importés aux États-Unis, sans compter les droits spécifiques frappant certains secteurs, à l'instar de l'automobile, l'acier, l'aluminium et le cuivre, Donald Trump a menacé d'en imposer d'autres pour protéger l'industrie nationale, notamment les produits pharmaceutiques et les semi-conducteurs, ou pour sanctionner certains pays pour des raisons politiques.