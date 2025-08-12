Elle souhaite retirer des ingrédients de sa pizza, le restaurateur lui facture un supplément

Une pizzeria à Bisceglie (Italie) a suscité la polémique en facturant un supplément à la nageuse Elena Di Liddo pour retirer d'une pizza les tomates cerises et le lactose.

Une surprise amère. En week-end dans sa ville natale à Bisceglie, dans les Pouilles (Italie), la nageuse olympique Elena Di Liddo a dû payer trois euros supplémentaires pour qu'un restaurateur accepte de retirer de sa pizza des tomates cerises et du lactose.

«Payer un euro et demi pour quelque chose que je n'ai même pas mangé, c'est vraiment triste voire honteux. À la limite de la légalité ?», a-t-elle partagé dans une story publiée sur Instagram, avec une photo de l'addition.

Instagram / elledili93

Sa publication est rapidement devenue virale, reprise par plusieurs médias italiens et provoquant un tollé dans le pays. Depuis, l'établissement s'est défendu en expliquant qu'il s'agissait d'une «simple erreur matérielle de caisse», la modification étant une suppression et non un ajout d'ingrédient.

«L'erreur, dont nous nous excusons malgré tout, concerne le précompte. Il aurait suffi de nous en parler, et nous l'aurions évidemment corrigée», a précisé le restaurant, soulignant que des digestifs ont été offerts à tous les convives en fin de repas «sans qu'aucune remarque n'ait été faite au sujet du précompte».

Il a néanmoins regretté qu'un «épisode aussi marginal ait été utilisé pour véhiculer une image négative non seulement de notre établissement, mais aussi de la ville de Bisceglie et des Pouilles», soulignant s'être «toujours distingué par sa droiture, sa transparence et son respect envers les clients».

Pourtant, ces surcoûts pour des modifications mineures sont monnaie courante, selon le quotidien italien Corriere della Sera, qui a rapporté qu'un autre restaurant à Bari a facturé 50 centimes de plus à un client pour une simple pincée de poivre sur sa pizza quelques jours auparavant.