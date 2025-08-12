Grande-Bretagne : une pénurie d'eau «d'importance nationale» touche l'Angleterre après une sécheresse historique

La pénurie d’eau frappant l'Angleterre, qui vient d'enregistrer les six premiers mois de l’année les plus secs de son histoire, a été classée «d’importance nationale» par l’Agence pour l’environnement (EA).

Une situation de plus en plus préoccupante. Ce mardi, l’Agence pour l’environnement (EA) a classé la pénurie d’eau que subit l’Angleterre «d’importance nationale». En effet, cinq régions du pays sont touchées par la sécheresse et confrontées à une diminution des réserves d’eau et une baisse des rendements agricoles.

Le Groupe national sur la sécheresse, qui réunit le gouvernement, des représentants du secteur agricole et des compagnies des eaux, s'est réuni pour discuter de la situation, alors que certaines régions d'Angleterre se préparent à affronter la quatrième vague de chaleur de cet été.

«Une inquiétude croissante»

L’Angleterre a subi les six premiers mois de l’année les plus secs de son histoire. La vice-présidente de l'Union nationale des agriculteurs, Rachel Hallos, a fait part d'«une inquiétude croissante pour les mois à venir», les agriculteurs continuant à faire face à «des conditions de sècheresse extrême».

En effet, les niveaux des réservoirs à travers le pays n'atteignaient ces derniers jours que 67,7% de leur capacité, soit nettement moins que la moyenne pour une première semaine d'août, qui est de 80,5%.

Selon l'EA, 49% des débits des cours d'eau étaient inférieurs à la normale, tandis que le Yorkshire, dans le nord de l'Angleterre, a interdit l'arrosage des jardins.

«Nous allons être confrontés à une pénurie d'eau croissante au cours de la prochaine décennie», a estimé Emma Hardy, ministre de l'Eau, ajoutant que le gouvernement prévoyait de construire de nouveaux réservoirs.

Les scientifiques ont eux averti que le changement climatique provoqué par l'homme rend les phénomènes météorologiques extrêmes tels que les inondations, les vagues de chaleur et les sécheresses plus intenses et plus fréquents.