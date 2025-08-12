Incendies en Espagne : un volontaire meurt en luttant contre les flammes dans le nord-ouest du pays

Un homme qui s'était porté volontaire pour lutter contre un incendie en Espagne est mort ce mardi 12 août. Le pays est actuellement en proie à plusieurs feux meurtriers.

L'Espagne est en proie aux flammes et celles-ci sont meurtrières. Un volontaire qui participait à la lutte contre un incendie dans la région de León est mort ce mardi 12 août. Il s'agit du deuxième décès en deux jours à cause des feux qui ravagent le pays.

Sur X, le préfet de Castille-et-León (nord ouest), Nicanor Sen Vélez, a souhaité à la victime de «reposer en paix». «Mes plus sincères condoléances à la famille et à l'entourage du défunt qui participait au dispositif de lutte contre les incendies à León, dans la zone de Nogarejas», a-t-il écrit.

Le premier ministre Pedro Sanchez a, lui aussi, réagi, déplorant «le décès d'un volontaire alors qu'il effectuait des travaux d'extinction à León», avant de souhaiter «beaucoup de courage et un prompt rétablissement aux personnes blessées dans ce même incendie».

Lamento profundamente el fallecimiento de un voluntario mientras realizaba labores de extinción en León.



Todo mi cariño y mi más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros.



Mucha fuerza y una pronta recuperación a las personas heridas en ese mismo incendio. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 12, 2025

Alfonso Fernández Mañueco, président régional de la Castille-et-León, a également présenté ses condoléances, appelant les volontaires a être «très prudents» et à suivre «les indications des autorités à tout moment».

D'après la radio Cadena Ser, la victime est un jeune homme qui avait rejoint le dispositif de secours volontairement. Il était accompagné d'une autre personne, qui a été blessée. Les autorités ont évoqué plusieurs volontaires touchés, dont certains se trouvent en soins intensifs.

Des dizaines d'incendies actifs

En alerte rouge canicule, l'Espagne compte à l'heure actuelle des dizaines d'incendies actifs. Dans la nuit de lundi à mardi, un homme a perdu la vie dans un feu à Tres Cantos, une localité située à peine 25 km au nord de Madrid.

Environ un millier de soldats de l'Unité militaire d'Urgence (UME), qui intervient lors des catastrophes naturelles, est déployé sur les principaux sinistres, et près de 6.000 personnes ont été évacuées, parfois dans l'urgence.

En Castille-et-León, les flammes ont notamment ravagé le site naturel de Las Médulas, classé par l'Unesco au Patrimoine mondial de l'Humanité. Plusieurs foyers restent actifs dans la région, notamment près de Zamora.