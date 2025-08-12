Toute l’actu en direct 24h/24
Italie : un garçon de 4 ans décède d'un coup de chaleur, oublié par ses parents dans une voiture

Face à la dégradation de l’état de santé de Danir, ses parents et les médecins locaux ont décidé de le transférer au Policlinico Gemelli de Rome. [Isabella BONOTTO / AFP]
En vacances avec sa famille en Sardaigne, un garçon moldave de 4 ans a été déclaré mort ce lundi matin après avoir reçu un coup de chaleur.

Un drame lié aux fortes chaleurs qui touche actuellement l’Europe. Un enfant de 4 ans en vacances avec sa famille moldave en Sardaigne est décédé ce lundi après avoir été touché par un coup de chaleur.

D’après Sky TG24, le garçon dénommé Danir aurait échappé à la vigilance de ses parents mercredi après-midi en sortant de la maison louée par la famille à Olmedo (Sardaigne). Il a été retrouvé inanimé par ses parents dans leur voiture, stationnée en plein soleil avec une chaleur ressentie approchant les 50 °C.

Rapidement pris en charge par les secours, l’enfant a été admis en réanimation, dans un état critique, au sein de l’hôpital de Sassari. Après l'examen du garçon, les médecins ont conclu qu’il avait subi un coup de chaleur lié à une exposition prolongée aux fortes températures.

Face à la dégradation de l’état de santé de Danir, ses parents et les médecins locaux ont décidé de le transférer au Policlinico Gemelli de Rome afin qu’il bénéficie de soins plus adéquats, en vain. L’enfant a été déclaré mort ce lundi matin et une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de son décès.

