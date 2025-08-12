Radars fixes : voici les 10 pays au monde qui en possèdent le plus

Au classement des pays les plus équipés en radars fixes, la France ne figure pas dans le top 5. D'après les chiffres officiels, l'Hexagone ne dépasse pas la neuvième position.

Le nombre de radars augmente chaque année en France, et pourtant, l'Hexagone ne fait pas figure de champion en la matière. D'après les chiffres de la base de données mondiale des radars (SCDB), d'autres pays en comptent bien plus et la première place est détenue par le Brésil.

À noter que ce classement ne prend en compte que les radars fixes. Les dispositifs mobiles et autonomes ne sont pas comptabilisés. La Chine ne figure pas dans le classement alors même qu'elle est connue pour ses nombreux radars, car le pays n'a pas souhaité communiquer de chiffres.

Brésil

Pas moins de 21.575 radars émaillent les routes brésiliennes, ce qui fait du pays le champion mondial de la discipline. Cela ne tient pas seulement à la taille du territoire, puisqu'à titre de comparaison, le Canada ne compte que près de 1.500 équipements.

Russie

La Russie talonne le Brésil puisqu'elle compte 18.451 dispositifs de contrôle routier, soit 3.124 radars de moins que le premier du classement.

Italie

Le premier pays européen du classement n'est autre que l'Italie, qui compte 13.882 radars fixes.

États-Unis

Les États-Unis se hissent à la quatrième place du classement, avec 9.719 dispositifs fixes. Le pays est par ailleurs celui qui possède le plus grand nombre de radars de feu rouge.

Royaume-Uni

Les routes de Grande-Bretagne comptent 8.161 radars fixes au total et le pays détient le record du nombre de radars tronçons, au nombre de 2.897.

Allemagne

Le deuxième pays de l’Union européenne qui détient le plus de radars fixes est l’Allemagne, malgré le fait que le pays possède certains tronçons sans limitation de vitesse. Le pays compte au total 4.792 dispositifs de contrôle routier.

Belgique

En septième position de ce classement vient la Belgique, qui malgré sa petite taille, détient pas moins de 4.647 radars fixes.

Arabie Saoudite

En huitième position de ce classement, on retrouve l’Arabie Saoudite, avec un total de 4.522 radars fixes.

France

La France ne figure donc pas dans le top 5 des pays qui comptent le plus de radars, mais elle se hisse tout de même à la neuvième place, avec 3.431 dispositifs fixes, répartis sur l’ensemble du territoire.

Émirats arabes unis

Enfin, la dixième et dernière place du classement est occupée par les Émirats arabes unis, qui ont installé pas moins de 3.067 dans la totalité du pays.