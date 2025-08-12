Russie : le président du parlement se rendra à Pyongyang en fin de semaine pour assister aux 80 ans de la Libération de la Corée du Nord

Le président de la Douma d'État, chambre basse du Parlement russe, Viatcheslav Volodine, effectuera une visite en Corée du Nord ces jeudi et vendredi, a annoncé son service de presse dans un communiqué.

Une relation qui s’entretient dans le temps. Dans un communiqué publié ce mardi 12 août, la Douma d’État, qui est le parlement russe, a annoncé que son président Viatcheslav Volodine «se rendra à Pyongyang à la tête d'une délégation russe, sur invitation de l'Assemblée populaire suprême» nord-coréenne «pour participer aux festivités à l'occasion des 80 ans de la Libération de la Corée».

Proches sur le plan géopolitique, la Russie et la Corée du Nord ont ont accru leur coopération militaire ces dernières années.

Un soutien inconditionnel de la part de la Corée du Nord

Depuis le début de la guerre en Ukraine, Pyongyang a régulièrement fourni armes et troupes pour soutenir l’assaut russe. De plus, les deux pays ont signé un accord de défense mutuelle à l'occasion d'une visite du président russe Vladimir Poutine en Corée du Nord l'an dernier.

En juillet, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a notamment assuré Moscou de son soutien «inconditionnel» contre l'Ukraine, lors d'une visite du chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov.