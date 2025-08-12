«Une centaine de personnes a tenté de rentrer» : des migrants font le trajet du Maroc à l'Espagne à la nage

La ville de Ceuta (Espagne), située au sud du détroit de Gibraltar, est actuellement «débordée» par les tentatives de migrants africains de rejoindre l'Europe. Fin juillet, des centaines d'individus se sont rendus du Maroc à l'Espagne à la nage, dont une majorité d'enfants.

Une traversée de tous les dangers. Situé à l'extrême sud de l'Espagne, Ceuta est en proie à de nombreuses tentatives de migration de la part de clandestins africains.

Les autorités espagnoles déplorent que cette route maritime soit de plus en plus empruntée par les migrants africains. La zone espagnole située à la pointe septentrionale du continent africain est visée par ces traversées, souvent effectuées à la nage. Fin juillet, une centaine de personnes, dont de nombreux enfants, ont tenté de rallier l'Espagne par Ceuta. Les autorités du pays déclarent être «débordées» ; saturé, son système d'accueil menace de fermer.

Ces dernières semaines, une augmentation de ce phénomène migratoire a été recensée. Le 26 juillet à lui-seul a vu 50 enfants risquer leur vie pour atteindre les plages espagnoles du détroit.

Une traversée particulièrement périlleuse

Plus récemment encore, ce samedi 9 août, plusieurs dizaines de personnes ont été interceptées en pleine tentative. Sept enfants ont été livrés aux autorités régionales du pays. Un porte-parole de la délégation du gouvernement espagnol à Ceuta a expliqué : «Une centaine de personnes a tenté de rentrer, tirant avantage des conditions brumeuses du jour, ce qui rend très difficile le suivi des personnes».

Le 25 juillet, au moins 54 enfants et 30 adultes ont tenté de parvenir au sein de l'enclave espagnole © REUTERS

«Mais ils n'y sont pas parvenus parce que les forces marocaines et espagnoles, de la Guardia Civil, travaillant ensemble avec des bateaux de secours, les en ont empêché en les récupérant au large de Ceuta», a-t-il poursuivi. Les services espagnols et marocains ont également alerté sur le danger que représente le trajet : il passe par des courants particulièrement forts et évite les cloisons lointaines installées par les deux pays, qui séparent les deux pays loin dans les eaux méditerranéennes.

«Il s'agit d'une situation qui n'est pas viable»

Pour les secouristes, les migrants souhaitant rejoindre de nouvelles terres à la nage ne sont généralement pas difficiles à attraper. Mais pour rendre les tâches difficiles aux forces de l'ordre, ils décident donc de se regrouper et d'effectuer leurs tentatives la nuit, à plusieurs. Dans ce cas de figure, quand ils sont interceptés, ils sont renvoyés au Maroc.

Juan Jesus Rivas, président conservateur de la ville de Ceuta, a précisé que les jeunes migrants étaient si nombreux sur le sol de la ville autonome que ses services étaient «totalement surmenés». Il explique : «Notre territoire fait 20 km2 sur les 500.000 que représente l'Espagne, mais nous accueillons 3% des mineurs de la nation. Qui ne comprend pas qu'il s'agit d'une situation qui n'est pas viable ? Nous sommes près d'un effondrement et cela pose un risque sérieux au sujet de notre capacité à prendre soin des enfants dans la ville».

Le porte-parole de la ville Alberto Gaitan expliquait que la municipalité comptait 528 mineurs étrangers et n'était pourtant disposée à en garder que 27, grâce à ses infrastructures et ses fonds.



