Brésil : 9 morts lors d'une explosion dans une usine d'explosifs

Six hommes et trois femmes sont décédés lors d'une explosion accidentelle mardi dans une usine de matériaux explosifs dans le sud du Brésil, ont annoncé les autorités.

Un drame inexplicable à l'heure actuelle. Au Brésil, neuf personnes sont décédées après une explosion accidentelle survenue dans une usine de matériaux explosifs, ce mardi 12 août.

L'accident s'est produit vers 6 heures du matin, heure locale, dans la région métropolitaine de Curitiba, capitale de l'État du Paraná, selon la porte-parole des pompiers, Luisana Guimaraes.

Les images diffusées par les pompiers, après avoir maîtrisé l'incendie, montraient un immense terrain jonché de débris. Durant plusieurs heures, des sauveteurs aidés de chiens ont participé aux recherches, avant de dresser un bilan final de 9 morts et de plusieurs blessés, transportés dans des hôpitaux de la région.

Oito funcionários de uma fábrica de explosivos na região metropolitana de Curitiba, no Paraná, estão desaparecidos após uma explosão destruir o imóvel na madrugada desta terça-feira (12). Três vítimas que estavam fora do imóvel foram atendidas com lesões leves. A área que… pic.twitter.com/hPvUbOOMNB — Folha de S.Paulo (@folha) August 12, 2025

Des dégâts matériels sur un rayon de près de 2 kilomètres

«La zone de l'explosion a été détruite. Dans un rayon d'environ 1,5 km, des maisons ont été touchées, avec des vitres brisées, des structures endommagées, une énorme onde de choc», a expliqué une porte-parole, alors que les autorités locales indiquent que les habitants de plusieurs localités voisines ont entendu la détonation.

Les causes de l'accident font l'objet d'une enquête, ont déclaré les dirigeants de la société Enaex Brasil, propriétaire de l'usine, lors d'une conférence de presse. La société a indiqué mettre en œuvre un plan d'urgence pour apporter un soutien psychologique aux victimes et à leurs familles.