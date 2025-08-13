Floride : un homme attrape 87 pythons en un mois et empoche une importante récompense

Dans le cadre d'un programme d'élimination des pythons birmans, une espèce invasive qui menace l'écosystème floridien des Everglades, des chasseurs sont invités à les attraper en échange d'une prime. Une activité qui peut rapporter gros.

Un tableau de chasse et un compte en banque bien remplis. Depuis 2024, l'organisme de gestion des eaux du sud de la Floride, où se situe le parc national des Everglades, a mis en place un système de primes afin de lutter contre la prolifération des pythons birmans.

En effet, cette espèce originaire du Myanmar, en Asie du Sud-Est, a été introduite dans l'Etat dans le cadre du commerce d'animaux exotiques. Mais une fois libérés dans la nature par certains propriétaires négligents, ces reptiles se sont reproduits à une vitesse exponentielle en l'absence de prédateur naturel.

Une longueur d'environ 3,5 mètres en moyenne

Les autorités offrent donc 50 dollars, environ 42 euros, pour chaque python mesurant jusqu'à 1,20 mètre de long. Pour les spécimens plus grands, un bonus de 25 dollars, environ 21 euros, est versé pour chaque mètre supplémentaire.

Et l'un d'entre eux a décroché le jackpot. Aaron Mann, assisté de Christina Kraus, a capturé pas moins de 87 pythons le mois dernier, lui assurant ainsi une récompense d'au moins 4.350 dollars, soit 3.717 euros. Surtout, en ayant été le chasseur le plus prolifique du mois de juillet, une prime de 1.000 dollars (854 euros) lui a été versée.

Un petit pactole qui ne doit pas faire oublier la dangerosité de cette activité réservée aux professionnels : ces serpents, qui mesurent en moyenne 3,5 mètres, s'attaquent à des proies parfois aussi grosses que des alligators en s'enroulant autour d'eux pour les étouffer.