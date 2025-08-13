Donald Trump a qualifié mercredi les dirigeants européens avec lesquels il doit s'entretenir plus tard dans la journée à propos de l'Ukraine, de «gens formidables», à deux jours de sa rencontre avec le président russe, Vladimir Poutine.

«Je vais parler aux dirigeants européens dans un petit moment. Ce sont des gens formidables qui souhaitent voir un accord conclu», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social. Il doit rejoindre une visioconférence entre les Européens et le président ukrainien, Volodymyr Zelensky.