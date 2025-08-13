Donald Trump a déclaré mercredi vouloir organiser une rencontre entre Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky et lui-même "presque immédiatement" après son sommet avec le président russe vendredi en Alaska.

"Certaines grandes choses peuvent être acquises lors de la première rencontre - cela sera une rencontre très importante - mais elle prépare le terrain pour une deuxième réunion", a déclaré le président américain lors d'une conférence de presse, évoquant également un "très bon appel" plus tôt avec des dirigeants européens, dont Volodymyr Zelensky.

Donald Trump menace par ailleurs la Russie de "conséquences très graves" si elle ne met pas fin au conflit.