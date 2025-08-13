"La volonté américaine" est d'"obtenir un cessez-le-feu" en Ukraine, a assuré ce mercredi Emmanuel Macron à l'issue d'un échange avec Donald Trump, deux jours avant la rencontre entre le président américain et son homologue russe Vladimir Poutine en Alaska.

"Les questions territoriales qui relèvent de l'Ukraine ne peuvent être négociées, ne seront négociées que par le président ukrainien", Volodymyr Zelensky, a ajouté le président français, qui s'exprimait depuis sa résidence d'été du Fort de Brégançon (Var), aux côtés du président du Conseil européen, António Costa. "Il n'y a pas aujourd'hui, de manière sérieuse des schémas d'échanges territoriaux qui sont sur la table", a-t-il ajouté.