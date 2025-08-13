Guerre en Ukraine : les dirigeants européens tiennent une visioconférence avec Donald Trump ce mercredi, deux jours avant sa rencontre avec Vladimir Poutine

Donald Trump, des dirigeants européens, de l'Ukraine, de l'Otan et de l'UE participeront ce mercredi à une «réunion virtuelle» pour préparer la rencontre entre le président américain et Vladimir Poutine qui se tiendra ce vendredi 15 août, a annoncé l'Allemagne lundi.

Un meeting décisif pour l’Ukraine. Absents des négociations de paix qui se tiendront ce vendredi entre les États-Unis et la Russie concernant l’avenir de la guerre en Ukraine, les dirigeants des principaux pays européens, de l'UE et de l'Ukraine ont organisé, par l’intermédiaire du chancelier allemand, une «réunion virtuelle» qui se déroulera ce mercredi avec pour objectif de porter les positions de l’Europe et de l’Ukraine au coeur des débats.

Ces «discussions», organisées à l'initiative de Berlin «en différents groupes thématiques», porteront notamment sur «la préparation de possibles négociations de paix», sur les questions «relatives aux revendications territoriales et aux garanties de sécurité» ainsi que sur d'éventuelles «actions supplémentaires» pour «exercer une pression sur la Russie», a déclaré le porte-parole du gouvernement allemand Stefan Kornelius dans un communiqué.

Les participants seront «les chefs d'État et de gouvernement d'Allemagne, de Finlande, de France, du Royaume-Uni, d'Italie, de Pologne, d'Ukraine, la présidente de la Commission européenne, le président du Conseil européen, le secrétaire général de l'Otan, ainsi que le président américain et son vice-président», liste Berlin.

Une position commune avec les États-Unis

Selon le journal Bild, cette initiative se déroulera en deux temps, avec une première visioconférence entre les dirigeants des Etats européens et de l'UE, Volodymyr Zelensky et le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte. Ces dirigeants communiqueront ensuite dans une deuxième réunion le résultat de leurs consultations à Donald Trump et à JD Vance, dans le but de forger une position commune avant la rencontre prévue en Alaska, Etat américain vendu par la Russie au XIXe siècle.

Durant ce sommet, il doit être question d'un possible accord prévoyant «des échanges de territoires», selon Donald Trump, pour mettre fin au conflit déclenché par l'invasion russe en Ukraine le 24 février 2022. En l'état, la présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky n'est pas prévue, même si elle reste «possible», selon l'ambassadeur des Etats-Unis auprès de l'Otan Matthew Whitaker.

Depuis l'annonce de ce sommet, les Européens multiplient les échanges diplomatiques et s'efforcent de faire front commun. Pour la cheffe de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas, tout accord entre les Etats-Unis et la Russie «doit inclure l'Ukraine et l'UE» car «c’est une question de sécurité pour l'Ukraine et pour l'ensemble de l'Europe».