Donald Trump a déclaré mercredi vouloir organiser une rencontre entre Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky et lui-même "presque immédiatement" après son sommet avec le président russe vendredi en Alaska.
"Certaines grandes choses peuvent être acquises lors de la première rencontre - cela sera une rencontre très importante - mais elle prépare le terrain pour une deuxième réunion", a déclaré le président américain lors d'une conférence de presse, évoquant également un "très bon appel" plus tôt avec des dirigeants européens, dont Volodymyr Zelensky.
Donald Trump menace par ailleurs la Russie de "conséquences très graves" si elle ne met pas fin au conflit.
Donald Trump a déclaré mercredi vouloir organiser une rencontre entre Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky et lui-même "presque immédiatement" après son sommet avec le président russe vendredi en Alaska.
"Certaines grandes choses peuvent être acquises lors de la première rencontre - cela sera une rencontre très importante - mais elle prépare le terrain pour une deuxième réunion", a déclaré le président américain lors d'une conférence de presse, évoquant également un "très bon appel" plus tôt avec des dirigeants européens, dont Volodymyr Zelensky.
Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a évoqué ce mercredi une chance "réelle" de parvenir à un cessez-le-feu en Ukraine grâce au président américain, Donald Trump, qui doit rencontrer vendredi son homologue russe, Vladimir Poutine, pour des discussions en Alaska.
"Durant les trois ans et quelques mois que ce conflit a duré, nous n'avons jamais été proches d'une solution réelle pour parvenir à un cessez-le-feu. Et maintenant, nous avons cette chance, grâce au travail du président" américain, a déclaré M. Starmer lors d'un appel avec ses alliés européens.
Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a affirmé ce mercredi que l'obtention d'un cessez-le-feu "immédiat" en Ukraine devait être le "thème central" de la rencontre prévue vendredi en Alaska entre Donald Trump et Vladimir Poutine, appelant à des sanctions si la Russie le refusait.
"Nous espérons que le thème central de la réunion sera un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu immédiat", a déclaré Volodymyr Zelensky, qui ne participera a priori pas à la rencontre entre les présidents américain et russe. "Des sanctions doivent être mises en place et renforcées si la Russie n'accepte pas un cessez-le-feu en Alaska", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse.
L'Ukraine "doit être à la table" des négociations lors des prochaines "réunions" qui suivront la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine vendredi en Alaska, a réclamé ce mercredi le chancelier allemand Friedrich Merz.
"La volonté américaine" est d'"obtenir un cessez-le-feu" en Ukraine, a assuré ce mercredi Emmanuel Macron à l'issue d'un échange avec Donald Trump, deux jours avant la rencontre entre le président américain et son homologue russe Vladimir Poutine en Alaska.
"Les questions territoriales qui relèvent de l'Ukraine ne peuvent être négociées, ne seront négociées que par le président ukrainien", Volodymyr Zelensky, a ajouté le président français, qui s'exprimait depuis sa résidence d'été du Fort de Brégançon (Var), aux côtés du président du Conseil européen, António Costa. "Il n'y a pas aujourd'hui, de manière sérieuse des schémas d'échanges territoriaux qui sont sur la table", a-t-il ajouté.
Le Bélarus a affirmé ce mercredi qu'il s'entraînerait au déploiement de missiles à capacité nucléaire Orechnik durant des exercices militaire avec la Russie, prévus près de sa frontière avec des pays européens membres de l'Otan.
Cette ancienne république soviétique est un allié clé de la Russie, qui avait utilisé son territoire pour lancer son offensive à grande échelle contre l'Ukraine en février 2022.
L'Ukraine a ordonné mercredi l'évacuation de familles dans des localités situées près du secteur de l'est de l'Ukraine où l'armée russe a avancé rapidement ces derniers jours, signe de la dégradation de la situation.
Le gouverneur de la région orientale de Donetsk, Vadym Filachkine, a annoncé «l'évacuation obligatoire de familles avec enfants» dans une dizaine de localités, notamment la petite ville de Bilozerské. Selon lui, quelque 1.150 enfants se trouvent encore dans la zone concernée.
Donald Trump a qualifié mercredi les dirigeants européens avec lesquels il doit s'entretenir plus tard dans la journée à propos de l'Ukraine, de «gens formidables», à deux jours de sa rencontre avec le président russe, Vladimir Poutine.
«Je vais parler aux dirigeants européens dans un petit moment. Ce sont des gens formidables qui souhaitent voir un accord conclu», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social. Il doit rejoindre une visioconférence entre les Européens et le président ukrainien, Volodymyr Zelensky.
La Russie a revendiqué mercredi la prise de deux localités dans l'est de l'Ukraine, dans un secteur stratégique où Moscou a effectué ces derniers jours de rapides avancées laissant augurer une percée d'ampleur.
Dans un communiqué, le ministère russe de la Défense a affirmé que ses unités avaient conquis les localités de Nykanorivka et Souvorové, situées au sud-ouest de la ville-garnison de Dobropillia, dans la région de Donetsk.
L’armée russe a réalisé mardi sa plus large avancée en 24 heures en territoire ukrainien depuis plus d’un an, alors que sa progression s’accélère depuis plusieurs semaines, selon l’analyse par l’AFP des données fournies par l’Institut américain pour l’étude de la guerre (ISW).
A quelques jours d’un sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine, prévu vendredi en Alaska, les troupes de Moscou ont avancé ou revendiqué plus de 110 km2 supplémentaires au 12 août par rapport à la veille, ce qui n’était plus arrivé depuis fin mai 2024. Ces dernières semaines, il leur fallait habituellement 6 jours pour progresser autant.
La Russie a jugé mercredi «insignifiantes» les consultations de dirigeants européens prévues avec Donald Trump par visioconférence pour tenter de le convaincre de défendre les intérêts de l'Ukraine lors de sa rencontre prévue avec Vladimir Poutine.
«Nous considérons les consultations demandées par les Européens comme des actions politiquement et concrètement insignifiantes. Verbalement, les Européens soutiennent les efforts diplomatiques de Washington et Moscou pour résoudre la crise ukrainienne, mais, en réalité, l'Union européenne les sabote», a déclaré un responsable du ministère russe des Affaires étrangères, Alexeï Fadeïev.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé mercredi à Berlin pour des réunions par visioconférence avec les dirigeants européens et Donald Trump, a déclaré à l'AFP une source au sein de la délégation ukrainienne.
Volodymyr Zelensky devrait s'entretenir avec ses homologues européens ainsi qu'avec le président américain, dans l'espoir de faire entendre leur voix lors du sommet que ce dernier tiendra avec son homologue russe Vladimir Poutine en Alaska vendredi.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé mercredi ses alliés à faire pression sur Moscou et à contrer toute «tromperie» russe, avant une réunion avec les dirigeants européens et Donald Trump.
«Il faut mettre la pression sur la Russie pour obtenir une paix équitable. Nous devons utiliser l'expérience de l'Ukraine et de nos partenaires afin d'empêcher toute tromperie de la part de la Russie», a-t-il déclaré dans un message sur Telegram.
Donald Trump, des dirigeants européens, de l'Ukraine, de l'Otan et de l'UE participeront ce mercredi à une «réunion virtuelle» pour préparer la rencontre entre le président américain et Vladimir Poutine qui se tiendra ce vendredi 15 août, a annoncé l'Allemagne lundi.
Retrouvez notre article ici.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rend mercredi à Berlin pour participer à la visioconférence avec Donald Trump en amont de sa rencontre avec Vladimir Poutine, a-t-on appris de source gouvernementale allemande. M. Zelensky et les principaux dirigeants européens, dont l'Allemand Friedrich Merz, le Britannique Keir Starmer et le Français Emmanuel Macron, veulent convaincre le président américain de défendre les intérêts de l'Ukraine lors du sommet bilatéral prévu en Alaska vendredi.