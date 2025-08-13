Haïti : le FBI propose 5 millions de dollars pour l'aide à la capture de «Barbecue», célèbre chef de gang de l'île

Le FBI a proposé ce mardi 12 août 5 millions de dollars pour l’aide à la capture de Jimmy Chérizier, dit «Barbecue», célèbre chef de gang d’Haïti. Ce dernier est le leader de la coalition de gangs «Viv ansanm» (Vivre ensemble) qui ravage l’île.

Un «révolutionnaire». Pour parvenir à la capture de Jimmy Chérizier, dit «Barbecue», chef de gang à Haïti, le FBI et les États-Unis ont proposé ce mardi 5 millions de dollars (4,27 millions d'euros) de récompense pour toute information pouvant mener à son arrestation.

A 48 ans, Jimmy Chérizier «Barbecue» est un ancien policier devenu la figure centrale des violences qui secouent ce pays pauvre des Caraïbes depuis plusieurs années, provoquant une crise sécuritaire, humanitaire et politique.

En effet, celui qui aime se présenter comme un révolutionnaire est le leader de la coalition de gangs «Viv ansanm», c’est-à-dire Vivre ensemble en français, qui ravage Haïti et étend toujours plus son contrôle sur la capitale, Port-au-Prince, et le reste du territoire.

En février 2024, «Viv ansanm», le regroupement des gangs G9 et G-Pèp, autrefois rivaux, avait lancé une série d'attaques contre des infrastructures essentielles de la capitale, provoquant la démission du Premier ministre de l'époque, Ariel Henry, et l'instauration d'un Conseil présidentiel de transition qui regroupe les représentants des principaux partis politiques du pays.

Malgré le déploiement en juin 2024 de la Mission multinationale d'appui à la sécurité (MMAS), menée par le Kenya, «Viv ansanm» a continué à s'emparer de nouveaux territoires.

Un gang responsable de nombreux assassinats

Depuis janvier, des communes et de nouveaux quartiers de Port-au-Prince sont tombés sous son contrôle. Ces gangs sont responsables d'assassinats de policiers, de soldats haïtiens et d'officiers de la mission internationale, ainsi que du déplacement de centaines de milliers d'habitants.

Le 7 août dernier, alors que le Conseil présidentiel de transition changeait de président, «Barbecue» avait tenté d'attaquer le quartier qui abrite les bureaux de cette institution et du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé.

Pendant que la capitale se réveillait sous des tirs nourris, «Barbecue» était apparu dans une vidéo pour demander à la population de laisser ses hommes atteindre ce quartier. «Nous devons renverser ces voleurs qui dirigent le pays. Le peuple doit nous aider dans la bataille pour libérer Haïti», avait-il déclaré.

Ce n'est pas la première fois que l'ancien policier fait parler de lui. En 2022, à la tête de l'alliance G9, il avait bloqué pendant des mois le principal terminal pétrolier du pays, paralysant la distribution de carburants et plongeant Haïti un peu plus dans le chaos.

Cet épisode avait enclenché les appels à l'envoi d'une force multinationale pour aider la police haïtienne dépassée. Une mission qui n'a pas encore comblé les attentes.

«Barbecue» impliqué dans le massacre de la Saline

Signe de son influence, Jimmy Chérizier avait été le premier à être inscrit en octobre 2022 sur le tout nouveau régime de sanctions de l'ONU contre les bandes armées haïtiennes, parmi lesquelles interdiction de voyage, gel des avoirs, embargo ciblé sur les armes.

«Viv Ansanm», la principale coalition de gangs en Haïti, a également été désignée «organisation terroriste étrangère» le 2 mai 2025 par le département d'Etat américain.

Suite aux sanctions imposées par l'ONU, un rapport d'experts de l'organisation avait évoqué l'implication de «Barbecue» dans le «massacre de la Saline», survenu en 2018 dans ce bidonville de la capitale.

«Alors qu'il était officier de la police nationale haïtienne, Jimmy Chérizier a planifié et participé aux attaques de la Saline», avait également assuré le département du Trésor américain en le plaçant sous sanctions fin 2020.

Lors de ces événements qui avaient fait 71 morts en quelques jours, les gangs, parfois utilisés par les autorités pour faire taire les revendications des quartiers populaires, avaient «sorti des victimes, y compris des enfants, de leurs maisons pour les exécuter et les traîner dans la rue où leurs corps (avaient) été brûlés, démembrés, et donnés à manger aux animaux», écrivait alors le ministère, évoquant le soutien apporté à Chérizier par deux hauts responsables de l'administration de l'ancien président haïtien Jovenel Moïse, assassiné en 2021.

Mais le chef de gang, qui poste régulièrement sur les réseaux sociaux des vidéos, arme automatique sur l'épaule, a rejeté les accusations portées contre lui. «Je ne suis pas un gangster, je ne serai jamais un gangster», affirmait-il en 2021 dans une interview à la chaîne Al Jazeera.