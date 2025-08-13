Italie : une femme de 71 ans décède après avoir été percutée par une voiture volée par des enfants à des touristes français

Une femme âgée de 71 ans est décédée ce lundi 12 août à Milan, en Italie, après avoir été percutée par une voiture. Le conducteur, un adolescent de 13 ans, était accompagné d'autres enfants encore plus jeunes.

Un terrible accident. Une dame âgée de 71 ans est morte ce lundi midi à Milan (Italie), percutée par une voiture. Le véhicule était conduit par un adolescent âgé de 13 ans et trois autres enfants encore plus jeunes, a rapporté La Voix du Nord.

Les quatre enfants venaient de voler le véhicule à des touristes Français tout juste arrivés en Italie. «Ma femme a regardé sur le balcon, a entendu un bruit de détonation et a vu la voiture déraper», a témoigné un riverain au journal Corriere della Sera.

Selon les premiers rapports de la police, le jeune conducteur aurait perdu le contrôle dans un virage alors qu’il roulait à grande vitesse. Il a traversé le quai du tramway avant de percuter le trottoir.

La victime, qui attendait son bus, a été projetée à plusieurs mètres. Dans le véhicule en cause, trois garçons et une fille à peine âgés de 11 à 13 ans. Ils ont immédiatement pris la fuite après l’accident.

«Cet épisode nous a laissés sous le choc»

Après une enquête rapide, les policiers italiens ont réussi à identifier les quatre jeunes grâce aux images de surveillance d’un magasin où ils avaient acheté des t-shirts. Les quatre enfants, nés en Italie, ont été interpellés dans un camp rom peuplé de familles nomades d’origine bosniaque.

La voiture accidentée, une Citroën DS4 blanche, avait été volée une heure avant à des touristes français venus de Strasbourg (Bas-Rhin). Ils l’avaient laissée devant leur hôtel et étaient partis visiter le centre-ville en attendant de pouvoir récupérer les clés de leur chambre. Leurs bagages étaient encore dans le coffre.

Le propriétaire du véhicule, interrogé par le Corriere della Sera, a confié avoir reconnu sa voiture alors qu’il se trouvait dans le tramway : «Elle était au milieu de la route. Nous avons été immédiatement heureux de l’avoir retrouvée, mais nous avons ensuite compris ce qui s’était passé». «Cet épisode nous a laissés sous le choc. Nous ne repartirons pas avec de bons souvenirs», a-t-il continué.