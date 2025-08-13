Les «Toyota World Runners», célèbres youtubeurs canadiens, sont morts dans la chute de leur véhicule

Suivi par 200.000 personnes sur Youtube, un couple d'influenceurs canadiens est décédé dans un accident de la route le 7 août. Leur véhicule a fait une chute d'environ 200 mètres.

Connus sous le nom de «Toyota World Runners» sur les réseaux sociaux, Stacey Tourout et Matthew Yeomans sont décédés dans un accident de voiture le 7 août dernier au Canada. Originaires de Colombie-Britannique, ils partageaient sur Youtube leur passion pour le rallye hors-piste.

Le couple voyageait depuis 16 mois et avait parcouru 16 pays. Leurs abonnés, plus de 200.000 sur Youtube, suivaient chaque étape de leurs aventures. Stacey Tourout et Matthew Yeomans s'étaient notamment fiancés récemment au mont Fitz Roy, à la frontière entre l'Argentine et le Chili.

L'annonce de leur mort a été publiée lundi sur Facebook par la mère de Stacey, Colleen Tourout. «C’est avec un chagrin inimaginable que les familles de Matthew Peter Yeomans et Stacey Tourout vous annoncent que nous les avons perdus tous les deux, succombant tragiquement à leurs blessures après un accident dans les magnifiques montagnes de Colombie-Britannique qu’ils aimaient tant».

Dans une interview accordé à CBC, Mark Jennings-Bates, directeur du service de secours mobilisé dans le cadre de l'accident, a expliqué que le véhicule a pu être facilement localisé car une autre voiture voyageait avec le couple d'influenceurs et ses occupants ont pu appeler à l'aide.

Le véhicule accidenté, qui roulait «sur une route forestière, quelque part dans les montagnes», a fait une chute d'environ 200 mètres sur les rochers, et aurait fait de nombreux tonneaux avant d'atterrir là où il a été trouvé. L'opération de sauvetage a été compliquée car le lieu était difficile d'accès.

Sans préciser qui, le secouriste a expliqué que l'une des victimes a été découverte morte dans la voiture tandis que l'autre a été retrouvée loin du lieu de l'accident «désorientée et gravement blessée». Cette personne a été transportée à l'hôpital, où elle a succombé à ses blessures.

La cause précise de cette sortie de route est pour l'heure inconnue et une enquête a été ouverte. Mark Jennings-Bates a dit soupçonner une perte de contrôle dû au terrain accidenté.