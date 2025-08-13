Nucléaire iranien : Paris, Londres et Berlin prêts à sanctionner lourdement Téhéran

Dans une lettre adressée à l’ONU, la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne se sont dits favorables à déclencher le mécanisme de réimposition de sanctions contre l'Iran si aucune solution négociée n'est trouvée sur le programme nucléaire iranien d'ici fin août.

Les trois alliés européens imposent leurs conditions. Dans une lettre envoyée aux Nations unies, les ministres des Affaires étrangères français, allemands et britanniques ont fait savoir qu’ils n’hésiteraient pas à déclencher le mécanisme de réimposition de sanctions contre l'Iran si aucune solution négociée n'est trouvée sur le programme nucléaire iranien.

Le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, ses homologues français Jean-Noël Barrot et britannique David Lammy se disent néanmoins «pleinement engagés en faveur d'une résolution diplomatique de la crise provoquée par le programme nucléaire iranien et poursuivront leurs échanges en vue de parvenir à une solution négociée».

La lettre adressée au secrétaire général de l'ONU, António Guterres, et au Conseil de sécurité intervient deux mois après des frappes israéliennes et américaines sur des sites nucléaires en Iran qui ont mis un coup d'arrêt aux négociations entamées entre Téhéran et Washington notamment.

Une coopération suspendue

A la suite de cette guerre des 12 jours avec l’État hébreu, l'Iran avait suspendu sa coopération, déjà limitée, avec l'agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

Mais le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi avait annoncé dimanche qu'un directeur général adjoint de l'agence était attendu lundi à Téhéran pour discuter d'un nouveau cadre de coopération.

Celui-ci avait lui-même envoyé un courrier à l'ONU le mois dernier dans lequel il avait affirmé que le E3 n'avait pas de légitimité à réenclencher le mécanisme de sanctions.

En guise de réponse, les ministres allemand, britannique et français ont écrit dans leur lettre adressée mardi que ces affirmations étaient «infondées».

La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne sont, avec les Etats-Unis, la Chine et la Russie, membres d'un accord sur le nucléaire conclu avec l'Iran en 2015 qui prévoyait d'importantes restrictions au programme nucléaire iranien, en échange d'une levée progressive des sanctions de l'ONU.