Voici les 10 pays d’Europe où les habitants utilisent le plus la voiture

La France figure en 15e position du classement. [Dimitar DILKOFF / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Plus de 83 % des distances terrestres parcourues au sein de l'Union européenne en 2023 ont été effectuées par le biais d'une voiture particulière, selon les dernières données d'Eurostat.

La voiture, un moyen de transport qui a toujours la cote en Europe. C'est ce qu'indiquent les dernières données fournies par Eurostat sur son usage à travers le continent. Malgré les restrictions entrées en vigueur dans certaines métropoles, l'utilisation d'une voiture particulière reste la norme au sein de la population.

Plusieurs pays se distinguent d'après ces statistiques, ce qui permet d'établir la liste des 10 pays où l'usage d'un véhicule particulier est le plus important.

 

  • 1. Monténégro : 97,8 %
  • 2. Macédoine du Nord : 92,3 %
  • 3. Lituanie : 92,1 %
  • 4. Norvège : 89 %
  • 5. Bulgarie : 88,8 %
  • 6. Portugal : 88,2 %
  • 7. Islande : 87,1 %
  • 8.Serbie : 89,7 %
  • 9. Slovénie : 85,5 %
  • 10. Pays-Bas : 85,3 %
